Verso Atalanta-Milan, De Ketelaere decisivo? L’annuncio di Gasperini in conferenza

Mancano poco più di 24h al big match di domani pomeriggio e Gasperini allenatore della Dea oggi ha tenuto la classica conferenza stampa.

Domani pomeriggio alle 18:00 il Milan affronterà l’Atalanta per la quindicesima giornata di campionato. Un big match che sicuramente non sarà facile per entrambe le squadre ma con un comune determinatore: vincere. Il Milan viene da due vittorie consecutive in Serie A e vorrebbe continuare su questa scia, l’Atalanta invece è reduce da una pesante sconfitta contro il Torino quindi vorrebbe cercare di portare a casa i tre punti.

Atalanta-Milan: le parole di Gasperini in conferenza

Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea, alla vigilia della gara ha tenuto la consueta conferenza stampa di presentazione del match. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni sul Milan e su Pioli:

Sul Milan:

“Anche il Milan ha avuto defezioni importanti, adesso sta recuperando un po’ di giocatori. Non so quanti giocherà recupererà, ma ci sono questi periodi nell’arco del campionato in cui puoi sopperire più o meno bene, in questo momento dobbiamo avere ancora più attenzione e volontà. Giochiamo in casa una partita importante, dobbiamo aggrapparci al fattore campo per tirare fuori il massimo delle energie, come ha fatto il Milan. Questo è il calcio, le svolte dobbiamo darle noi”.

Su De Ketelaere:

“Ha fatto una discreta partita lunedì, è un ragazzo che sta dando delle buone risposte. La sua crescita è costante, essendo un ex avrà delle motivazioni molto alte”.

Su Pioli: