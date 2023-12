Verso Milan-Atalanta, Pioli pensa a una pazza idea: le ultime di formazione

Per il big match contro l’Atalanta, Stefano Pioli pensa ad una pazza idea di formazione che potrebbe veramente stupire tutti.

Il Milan si prepara ad affrontare la quindicesima giornata di campionato e dopo le due vittorie di fila in Serie A contro Fiorentina e Frosinone sabato pomeriggio alle 18:00 incontrerà l’Atalanta. Un big match molto importante che potrebbe permettere ai rossoneri di continuare sulla scia delle vittorie per lo meno in campionato, visto la situazione delicata che invece c’è in Champions League.

Pioli pensa a Bennacer dal primo minuto

Per il match contro la Dea, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli potrebbe pensare a qualche soluzione un po’ insolita, Ismael Bennacer potrebbe addirittura partire dal primo minuto di gioco tra Atalanta e Milan.

Il tecnico sceglierà poi le riserve in base a quanto minutaggio riuscirà a garantirgli il centrocampista. L’unico problema è che non è stato inserito tra i nominativi presenti in lista UEFA, vista la sua indisponibilità in quel momento. Per questa ragione è possibile che il mister faccia riposare Musah a Bergamo lanciando un terzetto interessante composto da: Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders.