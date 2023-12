Verso Milan-Monza, continua l’emergenza difensiva per Pioli: esordio da titolare per un giovanissimo?

Verso Milan-Monza, continua l’emergenza difensiva per Pioli che ora è pronto a far esordire un giovanissimo.

Archiviato il successo in Champions League per 2-1 in trasferta contro il Newcastle che permetterà al Milan di giocare in Europa League, per Pioli è ora tempo di pensare al campionato. I rossoneri saranno impegnati a San Siro nel lunch match di domenica contro il Monza. Il Diavolo, dopo la sconfitta nell’ultima gara contro l’Atalanta, potrà tornare ai tre punti in casa dove ha vinto le ultime due gare in Serie A.

Per il club meneghino, però, continua l’emergenza difensiva. Ai già infortunati Kalulu, Thiaw e il claudicante Kjaer, si è aggiunta la squalifica di Calabria. Domenica, dunque, il tecnico parmigiano dovrà fare a meno del capitano ed è pronto ad affidarsi a dei giovanissimi.

Milan-Monza, chi in difesa? Due giovanissimi scalpitano

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, molto probabilmente domenica contro il Monza in difesa giocherà uno tra Jan-Carlo Simic e Davide Bartesaghi. Uno dei due avrà la ghiotta chance di partire dal 1′. Al momento il favorito è il primo.

Qualora la scelta dovesse ricadere definitivamente su di lui, Theo Hernandez tornerebbe ad agire da terzino sinistro mentre Simic da difensore centrale. Inoltre, potrebbe tornare tra i titolari anche Bennacer. Il centrocampista algerino è tornato in campo nelle ultime gare dopo il lungo infortunio, ma sempre da subentrato. Ora, però, potrebbe avere l’opportunità di partire dall’inizio.