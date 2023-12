Verso Milan-Monza: quali rossoneri schierare al fantacalcio

Milan-Monza si avvicina e, di conseguenza, si avvicina anche l’inizio di una nuova giornata al fantacalcio. Arrivano quindi le migliori scelte inerenti ai rossoneri.

Accantonata l’uscita dai gironi di Champions, il Milan è pronto a voltare nuovamente lo sguardo verso il campionato. Alle ore 12.30 di domenica 17 dicembre, in quel di San Siro, giungerà infatti il Monza. L’incontro si prospetta dunque entusiasmante, con i tanti dubbi che continuano a caratterizzare le menti di Pioli, Palladino e di tutti i fantallenatori d’Italia. Per questi ultimi però, ecco arrivare i consigli in merito ai calciatori rossoneri da schierare.

Milan-Monza, i rossoneri da schierare al fantacalcio

Ancora una lieve emergenza accompagnerà il Milan e Stefano Pioli nel corso della sfida contro il Monza. Dopo aver finalmente trovato la quadra in attacco infatti, i rossoneri dovranno ora fare a meno dello squalificato Davide Calabria, cui cartellino rosso contro l’Atalanta ha costretto il diavolo ad affidarsi ad un Kjaer non al meglio. Questi dunque i consigli inerenti ai rossoneri per il proprio fantacalcio, stando alle probabili formazioni del venerdì.

MAIGNAN – Colui che è apparso incerto nelle ultime uscite sembrerebbe aver ritrovato la forma di un tempo. La prestazione di Newcastle, condita dallo splendido salvataggio nel secondo tempo, ha difatti messo in luce un Maignan sicuro di se. Acquistato da tutti i fantallenatori come top di mercato, quindi, il francese merita nuovamente la fiducia del popolo: da schierare;

FLORENZI – Adattato a sinistra in seguito all’emergenza difensiva, Florenzi tornerà ad agire sulla destra a causa della squalifica di Calabria. Chiamato quindi a dividere la fascia con Pulisic, l’ex Roma potrebbe giovare del buon momento di forma dello statunitense per ritagliarsi anche qualche chance offensiva. Il tutto potrebbe dunque regalare qualche bonus inaspettato, che rende gusto rischiare in ottica Florenzi: da schierare;

TOMORI – L’inglese resta ancora una volta l’unico pilastro tra le macerie. L’ex Chelsea guiderà infatti la difesa rossonera nell’emergenza, dovendo questa volta sopperire alla vicinanza di un Kjaer non al meglio. Tomori si prepara quindi a mettere in scena la solita ottima prestazione, che potrebbe però risentire di qualche sbavatura o cartellino a causa dei problemi sopracitati. Tutto ciò ne abbassa dunque leggermente le quotazioni: da schierare in mancanza di valide alternative;

KJAER – Non è di certo colpa sua, ma l’attuale danese non è minimamente paragonabile al Kjaer di un tempo. Costretto ad accelerare il percorso riabilitativo dal proprio infortunio causa emergenza, l’ex Atalanta non promette di certo di regalare la sua miglior prestazione in carriera. Contro il piccolo e sgusciante attacco del Monza, inoltre, la valutazione minaccia di abbassarsi: da evitare;

THEO HERNANDEZ – Quando impiegato da difensore centrale, il francese ha lasciato nuovamente intravedere sprazzi di grinta e carattere. Tutto ciò che serve per tornare a sprintare come un treno sulla sinistra, ora che Theo Hernandez ricoprirà nuovamente il proprio ruolo naturale. La carenza nei bonus resta, ma l’ex Real Madrid potrebbe cacciar fuori una prestazione figlia della grinta personale, che potrebbe consegnare agli archivi un 6.5 se non più: da schierare;

MUSAH – Ancora oggi lo statunitense appare il meno brillante dei tre centrocampisti rossoneri. Tutto ciò anche a causa dell’impiego in un ruolo non suo, ma che l’ex Valencia ha sempre ricoperto con tanta voglia di fare. Dall’altro lato del campo vi sono però profili del calibro di Ciurria e Colpani, che minacciano di far correre spesso a vuoto un Musah il quale potrebbe ‘fantacalcisticamente’ risentirne: da evitare;

REIJNDERS – Continua il percorso di crescita personale dell’olandese. Reijnders è infatti stato l’unico calciatore del Milan ad apparire positivo sia nella seconda frazione che nell’orrido primo tempo di Newcastle. L’ex PSV promette dunque di regalare spettacolo anche contro il Monza, con il 6.5 di valutazione che appare addirittura scontato. E chissà che l’olandese non possa anche e finalmente bissare la marcatura di Lecce: da schierare;

LOFTUS-CHEEK – Nonostante la crescita appena citata di Reijnders, l’inglese rimane il top ed il fulcro del centrocampo Milan. Da ormai due mesi infatti, ogni commento inerente a Loftus-Cheek appare come superfluo, dato che l’ex Chelsea andrebbe schierato sempre e a prescindere: da schierare;

PULISIC – L’impiego nonstop a causa degli ultimi infortuni nel reparto hanno portato Pulisic a trovare finalmente continuità sul campo. L’americano ha infatti accantonato i momenti di difficoltà del mese scorso, apparendo anche a tabellino nel match contro il Frosinone. Paradossalmente però, con il Monza è Florenzi l’indiziato numero uno per regalare un bonus da quella fascia, ma non è di certo questa l’occasione per ‘panchinare’ l’ex Borussia Dortmund: da schierare;

GIROUD – Il francese ha ritrovato il campo di Serie A contro l’Atalanta, tornando a fare ciò che gli riesce meglio. La rete di Bergamo ha ulteriormente enfatizzato l’importanza di un uomo come Giroud in un qualsivoglia reparto offensivo. L’ex Arsenal ha infatti dimostrato di poter tirare fuori il coniglio dal cilindro anche nel momento più teso dell’incontro, ed è per questo che anche contro il Monza non appare in discussione: da schierare;

LEAO – Il portoghese sembrerebbe ad un passo dallo smaltire i recenti problemi fisici. Nonostante ciò, il suo utilizzo appare ancora oggi in dubbio, con Chukwueze pronto e scalpitante nelle retrovie. Leao, per questa giornata, va quindi trattato con le pinze, dato che anche in caso di partenza da titolare una sua buona prestazione appare tutt’altro che sicura: da schierare in mancanza di valide alternative (o con switch);

ADLI – Il franco-algerino appare in ballottaggio con Musah, con la bilancia che però verte in direzione dello statunitense. Adli ha inoltre dimostrato di non essere per nulla adatto ad interpretare gli schemi proposti da Pioli, e non andrebbe preso in considerazione, in ambito fantacalcio, neanche in caso di titolarità: da evitare;

CHUKWUEZE – Il nigeriano è in crescita e la continuità tanto ambita è finalmente arrivata a bussare alla porta dell’ex Villarreal. Le reti di pregevole fattura trovate contro Borussia Dortmund e Newcastle hanno quindi funto da semplice ciliegina sulla torta per l’ottimo momento di forma di Chukwueze, ora alla ricerca del primo gol in Serie A. L’ala nigeriana va dunque schierata anche in caso di partenza dalla panchina: da schierare;

JOVIC – Finalmente Luka Jovic. Le ultime prestazioni del serbo hanno infatti riportato in auge l’attaccante dopo le ultime annate buie. I due gol contro Frosinone ed Atalanta, le ottime apparizioni in Champions e la tanta rabbia trasmessa in campo hanno fatto ricredere tutti gli scettici. Il momento appare quindi d’oro, con Jovic che andrebbe rischiato anche d’innanzi ad una probabile panchina. A giovare ancor di più al serbo, infatti, l’opzione doppia punta spesso provata da Pioli nelle ultime uscite: da schierare.