Verso Milan-Sassuolo: ottime notizie per Pioli e i suoi

Si avvicina sempre più il rientro in campo del Milan, colto da una grande sorpresa nonostante il periodo negativo. Le ultime notizie.

In casa Milan il momento è forse uno dei più delicati vissuti negli ultimi anni. In molti hanno infatti etichettato l’attuale situazione rossonera quasi al pari del pre-Pioli, con proprio il tecnico parmigiano divenuto l’accusato numero uno dello scarso rendimento dei suoi. Il diavolo non riesce infatti più a trovare una propria continuità nei risultati e, dopo la grande vittoria messa a referto contro il Monza, ecco arrivare un capitombolo più che rovinoso all’Arechi, contro la Salernitana.

La rimonta granata da 0-1 a 2-1 aveva infatti scosso notevolmente l’ambiente Milan, con le prime voci di esonero per Pioli rispedite al mittente dal guizzo finale di Jovic. Proprio il serbo, che a conti fatti rappresenta l’uomo del momento per i rossoneri, è apparso però affaticato negli ultimi giorni, rimpolpando ancor di più l’infermeria di Milanello. L’emergenza dunque non termina nella zona rossa di Milano, dove ora si è costretti ad affrontare il Sassuolo di Dionisi praticamente senza centrali, dopo che anche Tomori ha alzato bandiera bianca. Il tutto, dopo il pesante risultato maturato proprio in quel di San Siro nell’ultimo precedente con i neroverdi, che i tifosi del Milan sono però pronti a scacciare via.

Milan-Sassuolo, torna un sold-out rossonero a San Siro

Più macerie che pilastri sono esposti ad oggi in casa Milan, dove fra infortuni e mancanza di risultati la situazione appare critica. Il tutto, a pochi giorni dalla sfida contro il Sassuolo, prevista alle ore 18 del 30 dicembre in quel di San Siro. Un incontro, questo, che negli ultimi 365 giorni ha assunto un significato diverso nei pressi del Duomo, con il 2-5 della scorsa stagione che fece capire a Pioli e ai suoi uomini che il tempo di fare un passo indietro era giunto. Ad un’annata di distanza però, proprio gli emiliani potrebbero rappresentare un’occasione di riscatto per la compagine rossonera, raggiunta in sede da una splendida notizia.

San Siro sarà infatti sold-out in occasione del match, con i tifosi pronti a stringersi al fianco dei propri beniamini per l’occasione. I supporter hanno infatti captato le difficoltà del momento, provando a far sentire tutta la propria vicinanza ad una squadra che ora necessita di trovare la vittoria. Ben lontani, quindi, i fasti di inizio dicembre, quando la sfida tra Milan e Frosinone consegnò agli archivi un Meazza spoglio ed in difficoltà. Contro il Sassuolo, però, tutt’altro clima si prepara ad esser registrato all’interno delle mura dell’impianto.