Via dall’Arabia Saudita: Milan pronto ad affondare il colpo

Dopo un’estate all’insegna di colpi di mercato, ora la Saudi League potrebbe perdere uno dei suoi pezzi migliori dopo soli 6 mesi. Milan pronto a portarlo a Milano.

Come ormai noto a tutto il mondo del calcio, il campionato arabo con i suoi ricchi proprietari hanno cambiato il calciomercato estivo, entrando a gamba tesa con offerte impareggiabili da parte di chiunque pur di accaparrarsi diversi campioni del calcio europeo. Tuttavia nonostante i numerosissimi acquisti, il blasone della Saudi League sembra non aver fatto breccia nel cuore di tutti i calciatori, nostalgici delle emozioni europee, non più trovate in terra saudita.

Il giocatore simbolo del campionato arabo, Cristiano Ronaldo – arrivato all’Al-Nassr dopo la seconda esperienza in maglia Red Devils – parlava di una vera e propria rivoluzione che avrebbe portato la stessa competitività europea lì, dove non c’era mai stata prima.

Dopo l’ultima sessione di calciomercato estivo si è capito che non scherzava: campioni del calibro di Karim Benzema, N’Golo Kanté, Neymar, Marcelo Brozovic e tanti altri approdarono nelle diverse squadre del campionato, ai calciatori vengono offerti veri e propri contratti faraonici impareggiabili per qualsiasi club europeo.

Seko Fofana vuole tornare a giocare in Europa

Tra tutti questi campioni ricoperti d’oro ci sarebbe però chi non sarebbe soddisfatto dell’esperienza extra europea. Il primo a manifestare questa nostalgia sarebbe stato Seko Fofana.

L’ivoriano che fra le altre ha militato in Serie A con l’Udinese collezionando 119 presenze, 13 gol e 12 assist, è stato ceduto in estate dal Lens all’Al-Nassr – club in cui milita Cristiano Ronaldo – per 25 milioni di euro. Per lui invece un ricco contratto da 15 milioni a stagione. Prima della sua cessione diverse società europee avevano espresso il loro interesse per il giocatore che però in quel momento ha scelto di percorrere una strada diversa approdando così in Arabia, dove al momento ha collezionato solo 16 presenze e 2 gol, segnati entrambi in coppa di lega.

Secondo ‘Elgoldigital.com’, il Milan avrebbe espresso il suo interesse anche se al momento il club in pole resta il Siviglia, ma occhio anche alla Juventus che osserva interessata. Fofana andrebbe a rinforzare la mediana rossonera aggiungendo una maggior fisicità anche in vista della cessione a gennaio di Rade Krunic. Tuttavia, un ostacolo non da poco resta l’ingaggio del giocatore, che inevitabilmente dovrà rinunciare a diversi milioni di euro pur di ritrovare la sua felicità in Europa.