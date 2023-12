Zirkzee-Milan: l’incredibile retroscena di mercato

Ha dell’incredibile quanto rivelato in merito a Joshua Zirkzee in ottica Milan. I tifosi rossoneri sono rimasti increduli d’innanzi alla notizia.

Torna a vincere il Milan di Stefano Pioli, capace di conquistare i 3 punti nello scorso turno di Serie A contro il Monza. Un trionfo capace di convincere finalmente la miriade di tifosi rossoneri, ancora scottati dalla sconfitta di Bergamo nel finale nonché dal successo di Newcastle rivelatosi poi inutile d’innanzi al mancato passaggio del turno in Champions League. Lampante è però la situazione di emergenza in casa Milan, dove una ad una, causa infortuni muscolari, hanno cominciato a cadere tutte le pedine. Domenica contro il Monza è stato quindi il turno di Pobega ed Okafor, che hanno nuovamente spinto Furlani e Moncada ad adoperarsi sul mercato.

Quello stesso mercato che ha da poco regalato ai supporter del diavolo uno scenario degno dei migliori rimpianti, e che vede protagonista l’attuale attaccante del Bologna Joshua Zirkzee.

Zirkzee-Milan, rammarico per i tifosi

L’inizio di stagione affrontato da Joshua Zirkzee ha completamente sconvolto l’opinione dei tifosi di Serie A, che dell’olandese avevano un ricordo tutt’altro che idilliaco. La punta ha infatti vissuto numerosi prestiti in giro per l’Europa dopo non aver trovato spazio al Bayern Monaco, finendo per deludere al Parma. In maglia Bologna invece, la prima stagione di Zirkzee ha visto alla voce statistiche 2 soli gol in 21 presenze, anche a causa dell’ingombrante presenza di Arnautovic. La permanenza dall’olandese ha però rappresentato un grosso jackpot per i rossoblu, ora incredibilmente al 4° posto.

Il tutto è quindi merito anche dello stesso ex Bayern, capace di far bene anche quando non a segno (come contro la Roma) ma attualmente autore di ben 7 reti e 2 assist in 16 partite. Score valso quindi a Zirkzee il titolo di sorpresa assoluta di questi primi mesi di campionato, nonché l’elevato interesse di mercato in Europa o in Italia. Previsto in questo scenario, quindi, anche il Milan, alla caccia di una prima punta per il prossimo anno a causa delle difficoltà affrontate nel ruolo. Ebbene, alla luce di ciò e di quanto rivelato da calciomercato.com, i tifosi rossoneri hanno avuto tanto da recriminare e da rimpiangere.

Secondo il forum sopracitato infatti, fondamentale per l’approdo di Zirkzee in quel di Bologna è stato Dario Rossi, attuale Chief Scout dei romagnoli ma sotto contratto con il Milan dal 2019 al 2022. Fu quindi proprio al termine della propria esperienza in Lombardia che Rossi si unì alla pratica rossoblu, portando in Emilia-Romagna il profilo di Zirkzee. Ciò presuppone quindi che l’ex Bayern fosse un obiettivo dello scout già ai tempi dell’incarico al Milan, che avrebbe potuto godere dell’attaccante in caso di permanenza di Rossi.