LIVE – Conferenza stampa di Pioli

Mister Stefano Pioli parla in vista della sfida esterna contro l’Empoli contro Aurelio Andreazzoli.

È tempo di vigilia in casa Milan. Dopo la vittoria perentoria ottenuta martedì in Coppa Italia ai danni del Cagliari, la squadra rossonera di mister Stefano Pioli domani sarà nuovamente chiamata in causa, ma per il match di campionato contro l’Empoli di Aurelio Andreazzoli. I rossoneri, a caccia di una nuova vittoria, scenderanno in campo alle ore 12:30 per la 19esima giornata di Serie A.

Il Milan cerca la tanto agognata continuità per mantenersi saldamente in terza posizione. La squadra rossonera troverà dinanzi a sé una formazione con una grande fame di punti salvezza, reduce da uno scialbo 0-0 in Sardegna con il Cagliari. L’Empoli vive un momento a dir poco critico, sia sul piano dei punti che della classifica. I toscani sono tuttora penultimi, a solo un punto di distanza dal fanalino di coda della Serie A, la Salernitana.

Pioli in vista dell’Empoli

Sarà una gara da prendere con le pinze per il Milan di mister Stefano Pioli. La squadra rossonera dovrà cercare di fare risultato contro una squadra che brama di ritornare alla vittoria per mantenere intatte le speranze salvezza. L’Empoli non trova la vittoria dal 12 novembre contro il Napoli, gara ottenuta al Maradona. Mentre l’ultimo successo dei toscani in casa risale addirittura al 12 settembre, in occasione della sfida con la Salernitana.

I numeri parlano chiaro, il Milan di mister Stefano Pioli dovrà fare molta attenzione domani. Tuttavia, la voglia di inanellare una nuova vittoria è tanta in casa rossonera. La squadra lombarda va a caccia del terzo successo di fila per mettere fine al momento negativo manifestatosi nella prima parte di stagione.

Alla vigilia della sfida, mister Stefano Pioli questo pomeriggio ha parlato alla stampa, toccando diversi temi caldi in casa Milan.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Dobbiamo essere concentrati solo sulla sfida di domani. Vogliamo fare bene in campionato. Quello che conta è fare risultato con l’Empoli, se riusciremo a dare continuità significa che saremo usciti da un momento difficile. Sarà fondamentale essere concreti sotto tutti gli aspetti per uscire dalla trasferta di domani con in mano i tre punti. Okafor? Credo ci vorrà ancora una settimana. Sarà disponibile per la partita con la Roma. Il club è attivo sul mercato, e se si presenteranno delle opportunità, la dirigenza cercherà di coglierle.

In vista della gara di domani, il Milan di mister Stefano Pioli potrà tornare affidamento nella figura di Zlatan Ibrahimovic: “Viene con noi oggi. Ha già dato tanto alla squadra quando era giocatore. Ibra può trasferirci tanta esperienza”. Poi Pioli si è soffermato su un tema delicato, ovvero, la vittoria in trasferta che manca da tre mesi, da Genoa-Milan: “Abbiamo commesso degli errori pesanti. Stiamo cercando di venire fuori da un momento complicato”.

In seguito, mister Pioli si è soffermato su Rade Krunic: “In questo momento è meglio sia per lui che per noi, che stia trovando un’altra squadra. Ma non è vero che si è fatto fuori da solo nelle gerarchie della squadra. Sono io che ho fatto delle scelte, perché ho visto che il rendimento non era più quello di prima”.

L’attenzione della stampa si è spostata su Theo Hernandez. Il mister rossonero ha dichiarato: “Stiamo parlando di un giocatore fortissimo, è un ragazzo molto intelligente. Giocare da centrale potrebbe allungargli la carriera. Ha dei mezzi fisici, tecnici e tattici sopra la media. In questo momento in quella posizione, che sente sua, sta facendo molto bene. Ci sta aiutando molto in questo momento complicato. Lui può giocare ovunque, è un calciatore esemplare”.

Mister Stefano Pioli ha parlato anche di Chukwueze, dando un suo giudizio sui primi mesi in rossonero: “Tra i nuovi arrivati, è quello che sta facendo maggior fatica ad integrarsi nei nostri meccanismi. Non ha avuto tantissima continuità a causa dei due infortuni subiti con la nazionale. Mi aspetto di più da lui, sono sicuro che ha delle grandi potenzialità”.