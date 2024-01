Addio al Milan, Pioli ha già trovato squadra in Serie A

Pioli a fine stagione potrebbe pensare di dire addio al Milan. Se così dovesse essere in Serie A c’è già un’altra squadra che lo aspetta

Il Milan apre il 2024 come aveva chiuso il 20223. con una bella vittoria. In campionato la vittoria era arrivata contro il Sassuolo a San Siro e ieri sera sempre in casa rossonera, il Diavolo ha affrontato il Cagliari di Ranieri per il passaggio del turno in Coppa Italia. La squadra di Pioli vincendo 4-1 si è qualificata ai quarti di finale e sfiderà la vincente tra Atalanta-Sassuolo, in programma oggi pomeriggio alle 18:00. Un primo traguardo importante che dopo i vari momenti di down che il Milan ha avuto in questa prima parte di stagione può solo che risollevare il morale, forse leggermente perso nell’ultimo periodo, soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions.

Purtroppo però se sul campo i risultati piano piano portano un po’ di gioia, lo stesso non si può dire per quanto riguarda gli infortuni, il Milan ha ancora una lunga lista di giocatori out, alcuni potrebbero rientrare a breve, condizioni permettendo, per altri i tempi di recupero sono ancora lunghi e bisognerà aspettare. Sicuramente Moncada e Furlani sapranno trovare una giusta soluzione in questo breve mercato invernale con la speranza che da adesso in poi il numero degli infortuni si riduca notevolmente.

La Roma chiama Stefano Pioli per il dopo Mou

Sicuramente uno dei motivi per il quale il Milan in questi mesi ha riscontrato qualche difficoltà può essere legato anche alle tante assenza che in alcune occasioni hanno inevitabilmente messo in difficoltà Pioli con le proprie scelte.

In merito al mister tante sono state le polemiche negli ultimi mesi, in molti hanno visto quel famoso “Pioli is on fire” che faceva accendere tutto San Siro un po’ spento e questo ha portato a credere alla maggior parte dei tifosi che forse il suo ciclo in rossonero possa essere giunto al termine.

Ovviamente la società rossonera fino ad oggi ha sempre dichiarato di essere dalla parte del mister e di avere fiducia ma se a giugno dovesse decidere di chiudere il capitolo Pioli, per l’allenatore ci sarebbe già una big di Serie A pronta ad accoglierlo: la Roma. Anche i giallorossi non stanno affrontando uno dei migliori momenti e Mourinho ha il contratto in scadenza nel 2024. La società capitolina sta pensando ad una vera e propria rivoluzione che potrebbe portare all’addio anche di Pinto con Modesto (attuale dirigente del Monza) al suo posto.

Proprio in vista del possibile addio di Mourinho, stando a quanto riporta ‘La Repubblica’, a Roma si è iniziato a sondare le disponibilità di alcuni allenatori e tra i nomi è spuntato anche quello di Stefano Pioli. L’attuale tecnico del Milan è in una lista che comprende anche Palladino, Italiano e il vero sogno giallorosso: Xabi Alonso.