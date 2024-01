Addio Krunic, cambia la formula del trasferimento: è una vera sorpresa

Rade Krunic ormai non è più un giocatore rossonero. Il suo passaggio in terra turca è cosa fatta, ma c’è un piccolo dettaglio nel contratto.

Il Milan e Stefano Pioli in passato non potevano fare a meno di Rade Krunic. Il giocatore bosniaco sembrava avere tutta la fiducia di Pioli tanto da avere sempre la titolarità assicurata ai danni dei suoi compagni, anche più meritevoli del posto, secondo parte dei tifosi. Le cose in casa Milan sono però cambiate velocemente.

Ed ecco che dopo varie prestazioni sotto tono però, ed errori che hanno pesato sul Milan, Rade Krunic è stato messo da parte con mea culpa di Pioli. Il bosniaco ha perso in un attimo la sicurezza della titolarità e i sorpassi di Adli e Bennacer, al rientro dal lungo infortunio, lo hanno subito relegato alla panchina. I rossoneri sono arrivati alla soluzione più ovvia per questi casi e ovvero la cessione. Krunic è diventato ufficialmente un giocatore del Fenerbahce, ma c’è un obbligo “mascherato” sul suo contratto.

Krunic, l’obbligo sul contratto

Rade Krunic ha lasciato il suo spazio nel Milan. Stefano Pioli non lo riteneva più un titolarissimo e ora in terra turca troverà giocatori del calibro di Dzeko, Bonucci – l’italiano è un nuovo acquisto – e tanti altri.

Il Milan sembra essere molto attivo sul mercato tra entrata e uscita ed è alle strette obbligato a nuove situazioni di mercato. Una cessione già ufficiale è quella di Rade Krunic, con voci su quella di Romero. Il centrocampista bosniaco intanto è ormai un ex Milan e sarà un nuovo giocatore del Fenerbahce.

La trattativa che porta il bosniaco in Turchia fa guadagnare al Milan circa 5 milioni di euro esclusi vari bonus e si tratta di un prestito con obbligo a condizioni pattuite. Dunque il bosniaco sarà ufficialmente un giocatore del club turco al raggiungimento di un determinato obiettivo del Fenerbahce in campionato.

Il misterioso obbligo è stato reso noto dal giornalista Daniele Longo di calciomercato.com che, sul suo profilo X, ha svelato che Rade Krunic sarà ufficialmente un giocatore del Fenerbahce solo al raggiungimento della salvezza del club turco in campionato, nella Super Lig turca.

Chiaramente l’obiettivo sarà facilmente raggiungibile dal club turco dato che il Fenerbahce è attualmente primo in classifica ed è in lotta per il titolo. Dunque dopo aver raggiunto ufficialmente questo obiettivo Krunic sarà a titolo definitivo un giocatore del Fenerbahce.