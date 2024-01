Addio Milan, resta in Serie A: l’uscita spiazza tutti

Vicino l’adio al Milan del giocatore che dovrebbe restare in Serie A, l’uscita del rossonero spiazza tutti quanti.

Il Milan si prepara alla sfida di sabato contro il Frosinone, i rossoneri avranno l’opportunità di prolungare la striscia di risultati consecutivi arrivando a 8 dopo la sconfitta con l’Atalanta dello scorso dicembre.

Una netta ripresa, al di là dell’uscita dalla Coppa Italia, che fa non soltanto per sperare per la qualificazione in Champions League dell’anno prossimo ma anche per l’Europa League che la squadra dovrà affrontare a breve.

Intanto la dirigenza continua a puntellare la squadra per questa seconda parte di stagione: a inizio finestra di mercato invernale sono arrivati Gabbia e Terracciano per sostentare un reparto difensivo in piena emergenza.

Il primo è tornato in anticipo dal prestito al Villarreal, mentre il secondo è stato acquistato dal Verona. Due difensori che numericamente hanno rimesso a posto una difesa decimata a causa dei numerosi infortuni.

Nonostante Furlani e Moncada si fossero mossi anche per l’attacco, la dirigenza ha poi valutato che Jovic e Okafor potessero sopperire alla rotazione fondamentale in avanti di Leao e Giroud: la loro esplosione, infatti, ha agevolato in modo notevole i rossoneri dando la chance ai dirigenti di muoversi su altre trattative.

Così il Milan sta lavorando per piazzare alcuni colpi in uscita: Origi sembra andare in direzione MLS, il belga è in prestito al Nottingham Forrest ma non sta rispettando le aspettative e per questo potrebbe tornare anzitempo e partire in direzione Los Angeles.

L’addio al Milan spiazza tutti

Un altro colpo in uscita su cui sta lavorando Furlani è Marco Pellegrino: il difensore è arrivato in estate dal Platense, squadra argentina, ma ha raccolto davvero poche presenze fin qui giocando maggiormente con la Primavera piuttosto che con la prima squadra.

Il 21enne, però, ha necessità di collezionare esperienza e per questo motivo la dirigenza sta valutando di lasciarlo andare in prestito in una squadra di Serie A, così da mantenere non soltanto il giocatore nelle vicinanze ma potendo anche visionarlo e seguirlo di pari passo con più facilità.

In particolare ci sarebbero Salernitana e Verona sulle sue tracce, due squadre che avrebbero forte necessità di migliorare difensivamente se vogliono sperare di conquistare la salvezza e non retrocedere in Serie B.

Proprio da quest’ultima ci sarebbe anche l’interesse della Sampdoria, anche la squadra di Pirlo ha un forte bisogno di riassestare il reparto difensivo e vorrebbe puntare sull’argentino per risalire la classifica e aumentare le possibilità di promozione in A.