Affare fatto, fissate le visite mediche: lascia il Milan

Mentre si parla tanto di mercato in entrata, viste le parecchie emergenze fra difesa e attacco, il Milan è riuscito a completare una importante trattativa in uscita. Ecco tutti i dettagli.

La corsa del Milan sul fronte calciomercato non vuole proprio arrestarsi. Se è evidente la necessità di lavorare per portare in rossonero nuovi giocatori forti a servizio di Stefano Pioli, è altresì importante lavorare sul mercato in uscita.

La dirigenza lo sa bene e non si è fatta trovare impreparata neppure davanti alle cessioni necessarie da mettere a segno. Nonostante gli infortuni, e il lavoro che a tutti i giocatori rossoneri è stato chiesto per essere il più possibile a disposizione dell’allenatore, c’è chi non è riuscito a trovare il giusto spazio.

A poco o nulla sono servite le tre competizioni sino ad ora disputate dai Rossoneri per chi ha giocato solo pochi minuti sul rettangolo di gioco. E se l’obiettivo è quello di avere forze fresche e pronte ad ogni chiamata, è necessario che queste giochino il più possibile.

Proprio in questa ottica si pone la decisione dei dirigenti del Milan di dire addio, per ora, ad un attaccante rossonero giunto solo quest’estate a vestirne la maglia.

Calciomercato Milan: la cessione necessaria

La notizia dell’acquisto da parte del Milan di Luka Romero dalla Lazio era stata accolta con grande entusiasmo dai tifosi rossoneri. Eppure l’amore fra le due parti non è riuscito a sbocciare sino ad ora, motivo per cui la dirigenza rossonera ha deciso di cederlo.