Altro tonfo Milan: la statistica mette i brividi

Ancora tonfo Milan, fuori dalla Coppa Italia tra le polemiche per mano dell’Atalanta. La statistica totalizzata dai rossoneri mette ora i brividi.

Perde ancora una volta nel giro di poche settimane contro l’Atalanta il Milan di Stefano Pioli, in un incontro ben più ricco di polemiche rispetto a quello vissuto in campionato. Fra rigori, falli non fischiati e decisioni dubbie infatti, San Siro ha spento le proprie luci fra il rammarico e la rabbia dei rossoneri, andati in vantaggio con una rete nata dalla ritrovata asse Theo-Leao ma poi rimontati dalla doppietta di Koopmeiners. Tra fine primo tempo e l’inizio della seconda frazione infatti, l’olandese è riuscito a condannare il diavolo all’ennesima e dolorosa sconfitta in Coppa Italia, con la statistica inerente ai rossoneri nella competizione che ora diventa letteralmente da brividi.

Milan fuori, tutte le sconfitte in Coppa Italia dopo l’ultima vittoria

In una storia personale fatta di 19 campionati, 7 Champions League, 7 Supercoppe italiane, 5 Supercoppe UEFA e tanti tanti altri titoli, il Milan ha sempre visto come carenti i propri dati in Coppa Italia. Nella seconda competizione italiana per importanza infatti, i rossoneri sono riusciti a totalizzare soli 5 successi, trionfando nel torneo una singola volta dal 1977 ad oggi. La vittoria contro la Roma nel 2003 resta infatti l’ultimo successo targato diavolo in una competizione che appare ormai stregata per il club rossonero e che diventa ulteriormente un tabù dopo la debacle contro l’Atalanta.

Fanno infatti specie i risultati ottenuti in Coppa Italia dal Milan dal 2003 a questa parte, con un percorso costellato di sconfitte contro club di rango inferiore o di pesanti mazzate come quelle subite per mano dell’Inter nel 2022, da un Torino in 10 uomini nel 2023 o dalla Juventus nel 2018, in una delle due finali raggiunte e poi perse dai rossoneri negli ultimi anni. Di seguito, quindi, tutte le sconfitte maturare nel torneo dal Milan nelle ultime 21 stagioni, ovvero in seguito al trionfo contro la Roma. 3 uscite agli ottavi di finale, 9 ai quarti di finale, 7 in semifinale e 2 finali per i rossoneri, come si evince dalla lista:

2004 : semifinale (Milan-Lazio 1-2, Lazio-Milan 4-0);

: semifinale (Milan-Lazio 1-2, Lazio-Milan 4-0); 2005 : quarti di finale (Milan-Udinese 3-2, Udinese-Milan 4-1);

: quarti di finale (Milan-Udinese 3-2, Udinese-Milan 4-1); 2006 : quarti di finale (Milan-Palermo 1-0, Palermo-Milan 3-0);

: quarti di finale (Milan-Palermo 1-0, Palermo-Milan 3-0); 2007 : semifinale (Milan-Roma 2-2, Roma-Milan 3-1);

: semifinale (Milan-Roma 2-2, Roma-Milan 3-1); 2008 : ottavi di finale (Milan-Catania 1-2, Catania-Milan 1-1);

: ottavi di finale (Milan-Catania 1-2, Catania-Milan 1-1); 2009 : ottavi di finale (Milan-Lazio 1-2);

: ottavi di finale (Milan-Lazio 1-2); 2010 : quarti di finale (Milan-Udinese 0-1);

: quarti di finale (Milan-Udinese 0-1); 2011 : semifinale (Milan-Palermo 2-2, Palermo-Milan 2-1);

: semifinale (Milan-Palermo 2-2, Palermo-Milan 2-1); 2012 : semifinale (Milan-Juventus 1-2, Juventus-Milan 2-2);

: semifinale (Milan-Juventus 1-2, Juventus-Milan 2-2); 2013 : quarti di finale (Juventus-Milan 2-1);

: quarti di finale (Juventus-Milan 2-1); 2014 : quarti di finale (Milan-Udinese 1-2);

: quarti di finale (Milan-Udinese 1-2); 2015 : quarti di finale (Milan-Lazio 0-1);

: quarti di finale (Milan-Lazio 0-1); 2016 : finale (Milan-Juventus 0-1);

: finale (Milan-Juventus 0-1); 2017 : quarti di finale (Juventus-Milan 2-1);

: quarti di finale (Juventus-Milan 2-1); 2018 : finale (Juventus-Milan 4-0);

: finale (Juventus-Milan 4-0); 2019 : semifinale (Lazio-Milan 0-0, Milan-Lazio 0-1);

: semifinale (Lazio-Milan 0-0, Milan-Lazio 0-1); 2020 : semifinale (Milan-Juventus 1-1, Juventus-Milan 0-0)**;

: semifinale (Milan-Juventus 1-1, Juventus-Milan 0-0)**; 2021 : quarti di finale (Inter-Milan 2-1);

: quarti di finale (Inter-Milan 2-1); 2022 : semifinale (Milan-Inter 0-0, Inter-Milan 3-0);

: semifinale (Milan-Inter 0-0, Inter-Milan 3-0); 2023 : ottavi di finale (Milan-Torino 0-1);

: ottavi di finale (Milan-Torino 0-1); 2024: quarti di finale (Milan-Atalanta 1-2).

*prima del 2009 anche gli altri turni, oltre alla semifinale, venivano svolti con la formula dell’andata e ritorno;

**decisa a causa delle reti in trasferta.