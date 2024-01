Bennacer, l’annuncio fa felici i tifosi: ora non ci sono dubbi

Ismael Bennacer tranquillizza il Milan e fa felici tutti i suoi tifosi con il suo annuncio. Adesso non ci sono più dubbi, c’è l’ufficialità.

Duecento sei, sono i giorni che Ismael Bennacer è stato costretto a restare lontano dal campo di gioco. La causa è dovuta all’infortunio alla cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. Una problematica rimediata sul finire della scorsa stagione, che si è protratta per tutto l’inizio di questa. Dinamica che ha lasciato fuori dai giochi l’algerino per pressoché tutti gl’impegni sin qui disputati dai rossoneri.

L’algerino era tornato a giocare lo scorso mese, imponendo da subito il suo gioco, facendo capire quanto fosse mancato uno come lui nel centrocampo del Milan. Qualità che avrebbero fatto sicuramente comodo a Stefano Pioli, soprattutto in alcuni momenti particolari, in cui l’infermeria era piena.

Buone notizie per i tifosi del Milan: c’è l’annuncio di Bennacer

Considerato il lungo infortunio e dunque la precarietà delle sue condizioni, la società del diavolo aveva richiesto alla Nazionale algerina di risparmiare il proprio tesserato per la Coppa d’Africa. Richiesta però rispedita direttamente al mittente dalla nazionale africana, che ha ritenuto imprescindibile il centrocampista rossonero. Dunque un elemento di preoccupazione in più per tutti i tifosi, soprattutto in considerazione dei tanti infortuni avuti quest’anno e dell’importanza dell’algerino per il centrocampo rossonero.

Il classe ’97 però è intervenuto personalmente, prima della sfida contro il Burkina Faso, decisiva per il proseguimento del torneo della sua Algeria, in merito alle sue condizioni fisiche.

“Fisicamente mi sento bene. È passato un mese e mezzo da quando sono tornato. Il mio infortunio è alle spalle”.

Il commento del numero 4 rossonero che ha esplicitato di quanto si senta oramai ritrovato, sia da un punto di vista fisico che salutare. Dunque sospiro di sollievo per Stefano Pioli e tutti i tifosi milanisti. Un rinforzo che può tranquillamente essere considerato come l’acquisto di gennaio da parte della società per il tecnico parmense.

L’ex centrocampista dell’Empoli, ormai da anni è esploso prendendosi le chiavi del giuoco dei suoi, per cui l’auspicio e di vedere un calcio ancor più spettacolare. Intelligenza calcistica dunque, che andrà ad abbinarsi alle giocate dell’olandese Tijjani Reijnders, abbinata alla fisicità di Loftus-Cheek. Senza dimenticare un ritrovato Adli che ha avuto un’ottima crescita negli ultimi mesi, non facendo rimpiangere il suo compagno di reparto, che adesso potrà fargli da chioccia in quel ruolo. Per cui tanti buoni propositi per questa seconda parte stagionale per i rossoneri.