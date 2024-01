Bomba Milan, nome nuovo per l’attacco: arriva dalla Premier

Il mercato del Milan si fa interessante, dalla Premer League arriva un nuovo nome per l’attacco rossonero che è una vera e propria bomba.

Il Milan deve fare i conti con troppi infortuni ed è per questo che Moncada e Furlani sono sempre più concentrati sul calciomercato per trovare qualche sostituto da regalare a Stefano Pioli. Purtroppo da inizio campionato le assenze sono state numerose e il mister rossonero non ha avuto mai modo di schierare il suo 11 titolare, cosa che probabilmente ha influito anche sui risultati ottenuti fino ad ora.

Una prima parte di stagione un pò altalenante e non costante per il Milan che non è riuscito a passare il proprio girone di Champions League mancando la qualificazione agli ottavi.

I rossoneri sono piazzati al terzo posto, motivo per il quale continueranno la propria strada europea giocandosi i playoff di Europa League il 15 febbraio contro il Rennes. Per il momento però il Milan è concentrato sul fare bene in Coppa Italia dove ad attenderlo c’è lo scontro diretto con il Cagliari valido per il passaggio agli ottavi di finale.

Nome caldissimo per il Milan: la Premier propone Jhon Duran

Per quanto riguarda il calciomercato del Milan Sky Sport ha lanciato una vera e propria bomba, infatti il giornalista sportivo Manuele Baiocchini, esperto di mercato ha riportato una notizia molto interessante proveniente direttamente dalla Premier League. Secondo Baiocchini al Milan sarebbe stato proposto Jhon Duran, l’attaccante colombiano classe 2003 al momento giocatore dell’Aston Villa.

Alla dirigenza del Milan a quanto pare piace il ragazzo, l’unica cosa è che Duran risulta come extra-comunitario e, di conseguenza, il suo acquisto dovrebbe essere valutato insieme a quello di Matija Popovic trequartista serbo con cui i rossoneri hanno trovato l’accordo e arriverà a gennaio.

Tutto questo perchè ad oggi il Milan ha libero un solo slot per far arrivare un calciatore extra-comunitario a Milanello. In questa prima parte di stagione Duran ha collezionato 14 presenze, però in nessuna è partito come titolare, 2 sono stati i gol messi a segno e un solo assist all’attivo.

L’attaccante da buon mancino è quasi sempre utilizzato come punta centrale, ruolo che gli permette sicuramente di sfruttare la sua altezza pari a 1,85 metri e la sua buona velocità. Inoltre essendo giovanissimo in futuro potrebbe anche rivelarsi una buona alternativa a Giroud, che ha raggiunto quota 37 anni dunque non potrà giocare ancora in eterno anche se le sue condizioni fisiche sono paragonabili a quelle di un giocatore di dieci anni in meno.