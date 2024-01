“Buongiorno come Bremer”, muro di Cairo: messaggio al Milan

Buongiorno è un obiettivo del Milan per il mercato invernale, ma Cairo spara alto per il difensore azzurro.

Continua la preparazione del Milan per le prossime partite in programma, infatti, la squadra di Pioli affronterà l’Udinese in casa sabato venti gennaio alle ore 20.45.

Per la seconda parte della stagione, i rossoneri vogliono trovare quella continuità che è mancata precedentemente soprattutto a causa dei tanti infortuni che hanno condizionato la stagione. Gli obiettivi del Milan sono quelli di giocare quante più partite possibili in Europa League, competizione che non è mai stata vinta, ma anche arrivare tra le prime quattro in classifica per poter giocare la Champions League il prossimo anno. Attualmente i rossoneri sono al terzo posto con quarantadue punti, nove in meno dal primo posto occupato dall’Inter.

Per sopperire al problema degli infortuni, la società lavora senza sosta anche sul mercato per progettare le mosse in entrata e in uscita.

Mercato Milan, le ultime novità sul futuro del difensore Buongiorno

Il reparto più colpito dagli infortuni è quello difensivo, per questo motivo il Milan è alla ricerca di un difensore. Dopo che Radu Dragusin ha scelto il Tottenham, la società rossonera è concentrata sul difensore del Torino, Alessandro Buongiorno classe 1999.

Sul giovane difensore però non c’è solo il Milan per gennaio ma anche il Napoli, mentre Inter e Juventus sono interessate per un possibile arrivo in estate. Il contratto di Buongiorno è in scadenza il 30 giugno 2028.

Sul futuro del giocatore Urbano Cairo, presidente del Toro, non ha dubbi. Secondo calciomercato.com, per il dirigente, Buongiorno non vale meno di 40 milioni di euro; difficilmente accetterà offerte inferiori a questa cifra, soprattutto dopo il trasferimento di Dragusin al Tottenham per circa 30 milioni.

Chiunque abbia chiesto informazioni per il difensore ha provato ad inserire nell’affare alcune contropartite tecniche. Il Milan aveva proposto Colombo, mentre il Napoli Ostigaard. Il presidente del Torino però è stato abbastanza chiaro: niente contropartite. Il club infatti non ha alcuna urgenza di vendere, motivo per cui si attenderà fin quando non verrà recapitata l’offerta migliore. La Premier League, con il denaro che è in grado di portare, resta uno scenario possibile, nonostante l’apertura del giocatore al Milan.

La situazione è molto simile a quella di due anni fa con l’ex difensore del Torino, Gleison Bremer. Sul calciatore c’erano sia la Juventus che l’Inter. Il difensore ora gioca per i bianconeri. Il motivo? L’offerta recapitata era la più alta, addirittura superiore all’iniziale valutazione fatta dallo stesso Presidente Cairo.