Calciomercato, il giocatore torna al Milan: dialoghi in corso

Il Milan punta ad un altro ritorno, i dialoghi con il club sono già in corso: svelata la decisione rossonera sul giocatore.

Il Milan dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Atalanta è tornata a giocare in campionato e ha portato a casa una vittoria importantissima contro la Roma di Mourinho. Questa per i rossoneri è la terza vittoria di fila in Seria A, un risultato sicuramente importante che da continuità, cosa che è mancata alla squadra di Pioli in questa prima parte di campionato. I risultati positivi non fanno che aumentare la fame e la voglia di fare bene, ed era proprio la scossa che serviva al Milan. Adesso l’obiettivo è quello di tenersi stretto il terzo posto, per garantirsi la Champions League, mentre quello scudetto sembra essere sfumato, come confermato anche da Pioli nel post partita di ieri sera, e per quanto possa sembrare impossibile raggiungere Juventus ed Inter, il calcio resta sempre uno degli sport più imprevedibili.

Il Milan pian piano sta recuperando sempre più giocatori che per mesi sono stati indisponibili a causa di vari infortuni, un dato che ha sicuramente influito sull’andamento dei rossoneri. Trenta infortuni da metà agosto ad inizio dicembre sono veramente tanti e Pioli non è mai riuscito a schierare sempre lo stesso 11 titolare, togliendo anche un po’ di sicurezza. Il 2024 però sembra iniziato bene e a Milanello si continua a lavorare per evitare che l’emergenza infortuni possa ripetersi.

Altro ritorno anticipato per il Milan

La situazione infortuni ha fatto muovere il Milan in questo mercato invernale, infatti tra le entrate rossonere c’è stato anche il ritorno anticipato di sei mesi di Gabbia. Il giocatore era in prestito al Villareal ma è tornato prima per garantire un rinforzo in difesa, che è stato in reparto maggiormente lasciato scoperto.

Il difensore è partito subito come titolare e ha giocato proprio contro i giallorossi ieri sera a San Siro. A quanto pare però questo potrebbe non essere l’unico ritorno anticipato, infatti secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio il Milan vorrebbe riportare in Italia anche David Vasquez, estremo difensore in prestito allo Sheffield Wednesday.

Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato tra il club rossonero e quello inglese ci sarebbero dialoghi aperti per risolvere anticipatamente il prestito del portiere classe 1998 che da qualche tempo non riesce più a trovare il giusto spazio. Una volta fatto rientro a Milano poi la dirigenza si impegnerà a trovare al ragazzo una nuova sistemazione dove possa essere valorizzato e soprattutto utilizzato.