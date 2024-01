Calciomercato, il Milan molla Buongiorno: adesso l’obiettivo è dalla Premier

Il Milan molla la presa per Alessandro Buongiorno, trattativa troppo complicata per il capitano granata. Adesso l’obiettivo è dalla Premier

Prosegue il lavoro dirigenziale di Furlani e Moncada per rinforzare la rosa rossonera durante il calciomercato di gennaio. Si conferma sempre molto scoppiettante il mercato del diavolo, sia in entrata che in uscita, anche durante la sessione della riparazione. Dopo il ritorno anticipato di Gabbia dal prestito al Villarreal, e l’acquisto di Terracciano, è stato sondato il terreno per Alessandro Buongiorno.

Il capitano del Torino si trova in piena consacrazione, in quella che probabilmente è la sua annata migliore. Già tre reti all’attivo ed un rendimento sempre al di sopra della sufficienza. Un rinforzo che avrebbe fatto fare un netto salto di qualità alla rosa di Stefano Pioli, nonostante gli infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori.

Nulla da fare per Buongiorno: il Milan guarda in Premier League

Un muro quello alzato da Urbano Cairo, presidente granata che ha più volte affermato l’intenzione di voler trattenere il proprio difensore nel suo club. Possibile pensare ad un addio a fine stagione, difficile invece una partenza verso Milanello, già da ora.

Per questo durante la trasmissione di Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha spiegato i piani della dirigenza rossonera, per questi ultimi giorni di calciomercato. Viste le difficoltà per l’acquisto di Buongiorno, l’idea è di virare verso un giocatore d’esperienza, magari anche in prestito. Il profilo più ideale individuato è quello di Clément Lenglet in forza all’Aston Villa di Unay Emery. Dopo un periodo difficile d’adattamento ed infortuni, l’ex centrale di Barcellona e Spurs ha disputato ben quattro partite di fila come titolare, in cui sono stati raccolti cinque punti.

Un altro profilo monitorato è quello di Kiwior vecchia conoscenza nostrana allo Spezia, ed attualmente all’Arsenal di Arteta, dove non sta trovando tantissimo spazio. Per tanto i gunners potrebbero aprire alla pista prestito. Un altro nome visionato, sempre dalla Premier League, è Chalobah del Chelsea, e considerando i buoni rapporti fra le due società non è da escludere un affare coi blues.

C’è stato un sondaggio anche per Çağlar Söyüncü, che data l’esperienza in Spagna dal Cholo di Simeone in cui non sempre è stato titolarissimo, è intenzionato a cambiare meta. Molto probabile però un ritorno in patria in Turchia, al Fenerbahce, dove può inseguire la possibilità di vincere il campionato. Dunque tanti nome e parecchie idee per cercare di rinforzare il reparto difensivo della rosa.