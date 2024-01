Calciomercato Milan, addio a gennaio: spunta l’indizio

L’addio a gennaio sembra essere ormai scontato. L’indizio di mercato è arrivato dopo l’ennesima panchina.

Non solo in entrata, il Milan è al lavoro anche sul mercato in uscita. La società rossonera starebbe cercando di mandare in porto le diverse operazioni che comprendono i cosiddetti esuberi della rosa di mister Stefano Pioli e non solo. Sono diversi i calciatori che sarebbero finiti ai margini delle gerarchie tecnico tattiche del club rossonero. Sul mercato, presto potrebbero finire anche alcuni calciatori che la società di Milano ha ceduto in prestito in occasione della scorsa estate.

Tra le diverse questioni che il Milan deve sbrogliare, c’è anche quella legata ai calciatori in prestito che attualmente stanno manifestando la loro insoddisfazione, come Lorenzo Colombo. Per evitare di vedersi relegato alla panchina rossonera nella prima parte di stagione, come successo ad alcuni, il giovane attaccante l’estate scorsa decise di accettare di buon grado il progetto tecnico tattico del Monza di Raffaele Palladino, ma la sua scelta è risultata a dir poco sbagliata col passare del tempo.

Il calciatore classe 2002 sin qui è riuscito a ritagliarsi poco spazio nella formazione brianzola, nonostante le sue indubbie qualità. Il giovane giocatore, cresciuto nel settore giovanile del Milan, starebbe avendo più di qualche difficoltà ad inserirsi nel progetto di mister Raffaele Palladino. Per questo motivo la sua avventura al Monza potrebbe presto arrivare ai titoli di coda.

Colombo valuta l’addio: arriva l’ennesimo indizio

L’avventura di Lorenzo Colombo al Monza sembra essere ormai giunta al capolinea. Il promettente calciatore di proprietà del Milan, dopo le difficoltà riscontrate, sarebbe pronto a rientrare anticipatamente dal prestito per poi intraprendere una nuova avventura.

L’ennesimo indizio è arrivato in occasione della sfida Monza-Inter, dove Lorenzo Colombo ancora una volta si è visto costretto ad accomodarsi in panchina. Quello arrivato a margine della sfida contro i nerazzurri, è l’ennesimo segnale che potrebbe spingere il giovane attaccante a rientrare al Milan anticipatamente. La società rossonera, di fatto, potrebbe riaccoglierlo per poi cederlo nuovamente in prestito.

Lorenzo Colombo cerca maggiore minutaggio e quindi una squadra chi gli dia un ruolo da protagonista. Il giovane attaccante al Monza ha giocato 17 match, segnando appena tre volte contro Sassuolo ed Hellas Verona. In questa prima parte di stagione, Lorenzo Colombo ha totalizzato 1104 minuti in campo con il Monza di Palladino, numero che testimonia la poca fiducia del club brianzolo nelle sue potenzialità.

Quindi, dopo una prima parte di stagione tutt’altro che felice, Lorenzo Colombo a gennaio potrebbe decidere di cambiare aria. Il promettente attaccante italiano di proprietà del Milan sarebbe alla ricerca di un club che gli conceda fiducia, ma soprattutto continuità. Occhio all’interesse tra l’altro di Lecce e Frosinone e l’attaccante potrebbe cambiare aria.