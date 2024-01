Calciomercato Milan, addio immediato: la destinazione spiazza tutti

Il calciatore si appresta a salutare il Milan per approdare in un’altra squadra italiana: le ultime sulla trattativa

L’ottimo inizio del 2024 ha risollevato gli animi in casa rossonera: la vittoria in Coppa Italia sul Cagliari che ha permesso di accedere ai quarti della competizione e i tre punti conquistati al Castellani contro l’Empoli di Andreazzoli hanno permesso agli uomini di Stefano Pioli di archiviare il brutto momento vissuto sul finire del 2023, quando il Milan ha perso terreno dalla vetta della Serie A ed è stato eliminato ai gironi di Champions. Un brutto colpo per i rossoneri, che non hanno ripetuto l’ottimo percorso della passata stagione, interrotto solamente in semifinale dai cugini nerazzurri.

Il Milan scenderà subito in campo mercoledì 10 gennaio, alle ore 21:00, contro l’Atalanta nel quarto di finale di Coppa Italia, per poi disputare la delicata sfida a San Siro contro la Roma, la prima del girone di ritorno del campionato di Serie A: il diavolo avrà la possibilità di consolidare il terzo posto e aumentare il distacco sulle inseguitrici, giallorossi compresi.

Calciomercato Milan, rossonero pronto a dire di sì alla cessione

Mentre Pioli e il suo staff continuano il lavoro di preparazione in vista delle prossime partite, la dirigenza di Via Aldo Rossi comincia a lavorare in chiave mercato: in questa finestra invernale, a causa dell’emergenza dovuta ai numerosi infortuni, ha fatto ritorno Matteo Gabbia dal Villarreal, dopo essere volato in Spagna in prestito la scorsa estate. Inoltre, in queste ore la società rossonera ha confermato l’acquisto di Terraciano dall’Hellas Verona.

Non solo mercato in entrata, perché si trattano anche alcune cessioni in casa Milan: Krunic non rientra più nel progetto del tecnico Pioli e può ben presto lasciare Milano; insieme a lui, un altro centrocampista può salutare Milano dopo appena sei mesi: Luka Romero.

Arrivato a parametro zero la scorsa estate dopo essere stato svincolato dalla Lazio, l’argentino classe 2004 può già lasciare in questa sessione invernale di mercato il Milan, per approdare in un altro club italiano: il Como. Come confermato, durante la trasmissione Sportitialia Mercato, dal direttore sportivo della squadra lombarda, Carlalberto Ludi, il Como è interessato al profilo di Luka Romero e sta lavorando per poterlo portare in squadra già a gennaio.

A mettere lo zampino nell’operazione può essere l’allenatore del Como, Fabregas, che è molto interessato al giocatore. Nelle prossime ore si attendono sviluppi, ma il calciatore può lasciare il Milan in prestito anche per trovare più spazio.