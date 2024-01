Calciomercato Milan, ancora una cessione: ora è davvero certo

Il Milan può ritenere ormai ufficiale la cessione del suo ex giocatore. Nelle casse rossonere entrerà anche una discreta somma.

Il club di Gerry Cardinale dovrà adoperare delle scelte ottimali alla visione della propria rosa. Intanto rimane il dubbio sulla panchina rossonera se il tecnico Stefano Pioli dovrà restare e portare a termine le avventure iniziate, o meno, affidando la gestione ad un nuovo nome; Conte ad esempio. Furlani e Moncada dovranno adoperarsi per rimpinguare la rosa date le tante assenze ma come nota positiva possiamo sicuramente già segnalare i vari prodotti del vivaio buttati subito nella mischia.

Il Milan ha già messo a segno il colpo Terracciano, in entrata, che può risultare un jolly utile. In uscita invece Krunic e Romero, quest’ultimo forse ai saluti. Tra le cessioni però c’è da segnalare anche quello che riguarda un ormai ex rossonero, ora in forza al Genoa. Si tratta di Junior Messias e il Genoa ha scelto in merito al suo futuro; il Milan ci guadagna.

Milan, Messias è definitivamente del Genoa

Il giocatore brasiliano ha ben chiaro il suo futuro ora. Nella rosa rossoblù il giocatore ci rimarrà definitivamente ora. Il Milan sarà impegnato domani sera in un match molto importante di Serie A. La Roma arriverà a San Siro, in sold out, dopo lo scoppiettante derby di Coppa finito male e sarà una partita importante perchè potrebbe chiarire le sorti di entrambi i tecnici.

I rossoneri per ora pensano anche al calciomercato con Furlani e Moncada pronti all’azione. Infatti dopo la cessione di Krunic che porta al Milan 5 milioni di euro e più ora c’è un altro incasso a favore del club di Scaroni.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X il Genoa ha deciso infatti di esercitare il riscatto a fine stagione per Junior Messias. L’obbligo di riscatto era legato ad un totale di punti accumulati dal grifone nel girone di andata, e così è stato.

Dunque obiettivo raggiunto dal Genoa e l’ormai ex giocatore del Milan sarà un giocatore del Genoa in modo definitivo da Giugno 2024. Ai rossoneri arriveranno nelle loro casse un bottino di circa 3 milioni di euro e il brasiliano vedrà sfumare un suo probabile ritorno in rossonero. Messias che tanto aveva fatto innamorare i tifosi per via della sua emozionante storia. Partito dai campi distrutti dei campionati minori e finito al Milan, in Champions League, dove ha anche siglato il suo primo gol europeo, il sogno di ogni bambino, in rossonero.