Calciomercato Milan, cambia tutto: pronta la cessione in prestito

Il Milan continua a lavorare sul mercato e nelle prossime ore potrebbe registrare la cessione di un giocatore.

Dopo il successo ottenuto in Coppa Italia contro il Cagliari, il Milan trova anche la prima vittoria in campionato nel 2024 e lo fa battendo l’Empoli per 0-3 al Castellani. Queste però sono anche ore calde per quel che riguarda le strategie di mercato, con la sessione invernale che ha aperto i battenti da pochi giorni.

Milan, avviati i contatti con il Monza per Bartesaghi: i dettagli dell’operazione

Gli obiettivi della dirigenza rossonera sono diversi, soprattutto in difesa, dove si sta sondando il terreno sia per Buongiorno che per Dragusin. Ma anche il tema cessioni resta aperto e in queste ore sta emergendo una notizia dalla Spagna che vede coinvolto l’esterno Davide Bartesaghi.

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Relevo infatti, il Monza avrebbe avviato i contatti con il club rossonero per trattare il prestito del calciatore.