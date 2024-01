Calciomercato Milan, cessione ai dettagli: parte l’attaccante

Il Milan impiega questi ultimi giorni di mercato invernale per alcuni affari tra cui la cessione di un rossonero. Aperta la trattativa per l’attaccante pronto a partire.

Domani sera il Milan cercherà di portare a casa la quinta vittoria consecutiva, alle 20:45 i rossoneri ospiteranno il Bologna a San Siro. Portare a casa i tre punti sarà l’unico obiettivo, soprattutto per confermare la continuità di risultati che sembra ormai essere stata ritrovata. In questi giorni però oltre che a pensare al campionato la dirigenza del Milan sta approfittando degli ultimi giorni di questa sessione di calciomercato per risolvere alcune questioni. Il Milan infatti deve venire a capo della questione Divock Origi, attaccante belga in forza al Nottingham Forest, ma in prestito dal Milan. Il futuro del giocatore sembra continuare ad essere lontano dal club rossonero, dove ha segnato solo 2 reti e 1 assist in 36 presenze complessive, ma nemmeno in Inghilterra.

Origi ha fatto il suo ritorno in Premier League durante la scorsa sessione estiva, a seguito di una stagione non molto positiva in rossonero, lo scopo era quello di ritrovare se stesso e ritornare il vecchio sè cercando anche di trovare più spazio per giocare di quello trovato al Milan negli ultimi tempi. Purtroppo però le aspettative non sono state all’altezza della realtà, infatti la sua esperienza in Inghilterra può considerarsi un altro flop. In 9 presenze in questa prima parte di stagione, il giocatore non è riuscito a portare a casa nemmeno una rete motivo per il quale il Nottingham Forest ha pensato di interrompere il prestito con Milan.

Origi sbarca in America: addio al Nottingham Forest

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan è riuscito ad avviare i contatti con un club americani interessato al giocatore: il Los Angeles Fc. Si tratta di un prestito con obbligo di riscatto, per una cifra che si aggira intorno ai 5 milioni di euro.

La dirigenza trova molto valida questa soluzione, e sta spingendo per chiudere la trattativa il prima possibile. Difficile, infatti, che il Nottingham Forest possa investire quei 4,5 milioni di euro, fissati in estate come diritto di riscatto, dopo aver preso in carico l’intero ingaggio del giocatore, pari a 4 milioni di euro netti all’anno. Ecco perchè il Milan ha subito cercato un’alternativa che è poi ricaduta sulla MLS, dove ad essere interessati ad Origi, oltre il LAFC c’erano anche Dallas e Cincinnati. Le parti continuano ad essere in contatto, adesso manca solo l’accordo totale, che sarà importante trovare prima del 31 gennaio.