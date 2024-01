Calciomercato Milan, cessione vicina: saluta l’Italia

Dopo una sessione di calciomercato invernale che non ha visto grossi cambiamenti oltre al rientro alla base di Matteo Gabbia, il Milan è ora pronto ad una cessione. Sul giocatore ci molti club interessati.

L’emergenza infortuni in parte colmata con Simon Kjær costretto agli straordinari e con il rientrante Gabbia dal Villareal sembra quasi finita. A Milanello si respira aria di ottimismo e nel giro di un mese sono previsti rientri importanti come quello di Malick Thiaw al comando della difesa. Tomori e Kalulu poi lo seguiranno nelle settimane successive tornando così a disposizione di Stefano Pioli.

Con Simic che garantisce un affidabile ricambio, i rossoneri vedono una luce in fondo al tunnel che li ha visti decimati partita dopo partita, complicando ulteriormente una stagione già molto competitiva con Inter e Juventus apparentemente infermabili.

In ottica calciomercato la dirigenza, nonostante abbia dichiarato chiuso il mercato in entrata, sta valutando il profilo di Merih Demiral, che andrebbe a completare la retroguardia.

Pellegrino pronto al prestito, due club spagnoli su di lui

Nel giro di qualche settimana, in questo modo, il Milan si ritroverebbe con una rosa completa, pronto per affrontare al meglio il girone di ritorno in campionato ma soprattutto l’Europa League.

Proprio per questo motivo nelle ultime ore si sta valutando di lasciar partire in prestito il difensore centrale Marco Pellegrino. Secondo il Corriere dello Sport, su di lui avrebbero espresso interesse Cadice e Rayo Vallecano. Ma non solo, il Verona ha avviato i contatti con la dirigenza per chiedere informazioni oltre all’Anderlecht che osserva che resta alla finestra.

L’argentino classe 2002 è arrivato in estate dal Platense per 3,5 milioni di euro e fino a questo momento ha collezionato solo una presenza in Serie A, contro il Napoli campione d’Italia, salvo poi infortunarsi dopo aver giocato solo 68 minuti, gettando nella disperazione i tifosi rossoneri, che poco prima avevano visto lasciare il campo per lo stesso motivo Pierre Kalulu.

Da quel momento in poi, Pellegrino non ha più disputato minuti con i rossoneri, salvo poi rientrare fra i disponibili proprio sabato sera nel match fra Milan e Bologna. Una cessione in prestito potrebbe servire per questo motivo – anche in vista dei rientri dei titolarissimi – per ritrovare brillantezza e feeling con il pallone.

Dalle ultime indiscrezioni, un prestito all’estero sarebbe l’ipotesi più probabile con Furlani che in questi ultimi giorni di mercato dovrà cercare una soluzione conveniente sia al Milan che al giocatore, in modo da garantirgli una crescita a livello personale.