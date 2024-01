Calciomercato Milan, è fatta per la cessione di Krunic: i dettagli

Telenovela finalmente conclusa, cessione fatta per Rade Krunic: il Milan ha venduto il bosniaco al Fenerbahce.

Rade Krunic e Milan hanno concluso il loro rapporto in maniera definitiva. La telenovela è finalmente giunta al termine e il club turco è riuscito ad assicurarselo. Il centrocampista bosniaco saluterà Milanello dopo aver vestito la maglia rossonera per circa 4 anni e mezzo.

Il pressing del compagno di Nazionale Edin Dzeko è riuscito e l’ex Empoli vestirà la stessa maglia a cui è destinato l’ex Milan Leonardo Bonucci, in rotta di collisione con l’Union Berlino.

Cessione Krunic, i dettagli dell’operazione

Dopo il continuo pressing del Fenerbahce sul finire del calciomercato estivo, la dirigenza rossonera ha dovuto svolgere delle attente valutazione per definire il calciatore funzionale oppure no alla causa rossonera. Il recupero di Bennacer e il rilancio di Adli sembrano convincere maggiormente la società, pronta a dare il via libera al centrocampista.

L’offerta del Fenerbahce che ha convinto il Milan è di 5 milioni+ bonus che ha rispettato in pieno le esigenze e le richieste del club da un lato e la valutazione del cartellino e l’ingaggio del calciatore dall’altro.