Calciomercato Milan, Furlani piomba sul giovane talento: sfida alla Juventus

Il Milan piomba su un giovane talento. La società rossonera prova a battere la concorrenza della Juventus.

Il club rossonero resta con l’occhio ben vigilie sul fronte mercato. La società lombarda è assiduamente al lavoro per cercare di consegnare nelle mani di mister Stefano Pioli i rinforzi adatti per la seconda parte di stagione. Dopo l’arrivo di Matteo Gabbia – rientrato anticipatamente dal prestito con il Villarreal – la principale principale necessità in casa Milan rimane quella di consolidare la retroguardia. La società rossonera è a caccia di un altro difensore per mettere fine all’emergenza nel reparto arretrato.

Tuttavia, la società lombarda starebbe pensando ad andare a puntellare anche altre zone del campo. Oltre al reparto difensivo, il Milan vorrebbe innalzare anche il potenziale del proprio centrocampo. Per innalzare ulteriormente il tasso tecnico delle mediana, la dirigenza del club lombardo starebbe guardando nel campionato di Serie B. Gli occhi del Milan sarebbero finito su un giovane talento del Parma.

Milan stregato da un giovane talento del Parma

Con il futuro di Rade Krunic sempre più incerto in maglia rossonera, il Milan starebbe iniziando a guardarsi intorno per non lasciare nulla al caso e assicurarsi un sostituto all’altezza. In tal senso, la società rossonera starebbe seguendo con particolare attenzione un giovane talento di proprietà del Parma.

La dirigenza rossonera, ma principalmente Furlani, starebbero seguendo la pista che porta al promettente Adrian Bernabè. Il calciatore spagnolo classe 2001 sta sorprendendo tutti nel campionato di Serie B, per lui parlano i numeri. Il giovane centrocampista del Parma si sta mostrando come uno dei protagonisti della serie cadetta, sfornando prestazioni di ottima qualità.

Adrian Bernabè ha raccolto sin qui 6 gol e 5 assist in 22 presenze con il Parma, tra Serie B e Coppa Italia. Cresciuto principalmente nel settore giovanile del Barcellona, ma con un passato recente anche nel vivaio del Manchester City, il calciatore catalano piace molto al Milan.

Per assicurarsi le prestazioni del promettente centrocampista spagnolo, il club rossonero dovrebbe vedersi costretto a battere la concorrenza di diversi club di Serie A. Sul centrocampista, ci sarebbe anche la Juventus. All’interesse del club bianconero, secondo quanto riportato da ‘Il Resto del Carlino’, va considerato anche quello di Torino e Sassuolo.

Nonostante la nutrita serie di squadre sulle sue tracce, Adrian Bernabè sembra avere le idee chiare per il suo prossimo futuro. Il centrocampista spagnolo, attualmente, desidera restare al Parma. Il giovane calciatore è intenzionato a finire la stagione con i ducali prima di parlare del suo futuro. Adrian Bernabè vuole continuare a stupire in Serie B, dove il suo Parma comanda la classifica.