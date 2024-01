Calciomercato Milan, il Bayern chiama i rossoneri: nel mirino uno dei big di Pioli

Per il mercato il Bayer Monaco mette nel mirino un rossonero: il club tedesco chiama il Milan, Pioli è avvisato.

Il Milan si gode il passaggio del turno in Coppa Italia conquistato nella serata di ieri contro il Cagliari, i rossoneri approdano ai quarti di finale battendo con un sonoro 4-1 gli uomini di Claudio Ranieri.

Domenica, però, si rigioca e la squadra di Pioli dovrà affrontare l’Empoli in campionato, una sfida che potrebbe essere importante non soltanto per i punti messi a disposizione ma soprattutto per una questione di fiducia che la rosa deve ritrovare dopo il periodo non proprio sereno vissuto tra alti e bassi e tanti infortuni.

Parametri che hanno fatto ragionare la dirigenza su un intervento nel mercato invernale al fine di ritoccare alcuni ruoli in cui c’è penuria. Su tutti la difesa, particolarmente messa in difficoltà visti i tanti stop in contemporanea per i centrali rossoneri.

Attualmente Pioli ha inventato Theo Hernandez come centrale di difesa, il francese sta svolgendo il suo lavoro nel migliore dei modi cercando di essere impeccabile, ma resta fuori ruolo e per questo non affidabile al 100%. Un sacrificio necessario visto il ritardo di recupero da parte di Caldara come anche di Pellegrino.

Il ritorno anticipato di Gabbia dal prestito al Villarreal permette, dunque, al Milan di respirare e di poter ragionare sui possibili recuperi nel prossimo mese e mezzo di Thiaw, Kalulu e Tomori. Con l’inizio del mercato però proprio quest’ultimo, nonostante lo stop, è entrato prepotentemente nel mirino di una big europea.

Il Bayern Monaco mette nel mirino Tomori

Vista la mancanza di centrali di ruolo e di esperienza a buon livelli e una serie di infortuni in difesa che stanno mettendo a dura prova i più forti club d’Europa, non è un caso che il Bayer Monaco sia piombato sul giocatore per provare a strapparlo già da gennaio.

Anche la società tedesca sta vivendo un momento di crisi e in quel ruolo mancano alternative valide, per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Tomori: il francese ha subito una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro e per questo sarà fermo almeno per un mese o poco più.

Possibile, dunque, che il difensore ritorni a metà febbraio e che lo stop non sia così lungo, per questo motivo il Bayern continua a monitorare il giocatore come un opzione interessante, come riportato da ‘Sky Sport Deutschland‘. Per il club tedesco, però, servirebbe presentare un’offerta irrinunciabile poiché il Milan difficilmente si priverà del francese, vista la penuria di difensori anche per i rossoneri.