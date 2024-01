Calciomercato Milan, nuovo colpo di scena: inserimento per l’attaccante

Colpo di scena in casa Milan. Si lavora per il mercato invernale, dopo l’inserimento improvviso di un nuovo club

La sessione invernale di calciomercato sta entrando nel vivo. Dopo i rumors di dicembre e le prime mosse dell’anno nuovo è arrivato il momento di fare sul serio. Lo sa anche il Milan, che ha necessità estrema di trovare rotazioni utili al reparto difensivo, falcidiato al problema infortuni. Infatti l’obiettivo del momento è quello di scremare la rosa delle sue parti meno utilizzate, lasciando spazio ai prossimi innesti del Diavolo. A maggior ragione considerando come il Milan abbia solamente due competizioni su cui concentrarsi, Europa League e Serie A, vista l’uscita di scena dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta.

Quindi il mercato invernale del Milan passerà anche dalle uscite di chi, come Luka Romero, ha trovato poco spazio. va detto che l’ex Lazio non ha entusiasmato quando ha avuto l’opportunità di mostrare le sue qualità in maglia rossonera. In più sono diverse le squadre sulle tracce del giocatore offensivo, che ormai sembra essere veramente in uscita. In Serie A abbiamo Lecce e Salernitana sulle tracce di Romero, che potrebbe rappresentare un innesto per la lotta salvezza. Inoltre alcune offerte sono arrivate anche dalla Serie B, con il Como di Fabregas in pole position. Tuttavia c’è un’altra squadra in corsa.

Luka Romero: ecco le pretendenti

Luka Romero è in uscita dal Milan. L’ex Lazio non ha convinto nei primi sei mesi in rossonero ed ora si cerca una sistemazione in prestito, magari per aprire le porte ad un nuovo innesto. In particolare Romero è richiesto con forza dal Como, squadra che lotta per la promozione in Serie A. Inoltre Cesc Fabregas potrebbe giocare un ruolo importante nella trattativa, siccome si è esposto proprio sul giocatore del Milan. Tuttavia le cose potrebbero complicarsi per l’ingresso di un’altra squadra che lotta per la promozione: il Venezia.

I lagunari, come riportato da trivenetogoal.it, vorrebbero tentare il colpaccio invernale, puntando tutto sul giocatore rossonero. Le due parti sono in contatto, con il Milan che sa di avere il coltello dalla parte del manico, almeno in parte. Così i rossoneri potrebbero giocare sul fatto di poter ottenere un qualche tipo di indennizzo dal prestito di Luka Romero. Sta di fatto che tantissimo si baserà sulla volontà del giocatore ex Lazio, volontà che però potrebbe portarlo a scegliere il lago invece che la laguna. Infatti è chiaro che l’interdizione di Fabregas sarà molto pesante per la trattativa, magari con lo sguardo già rivolto verso il futuro, quando l’ex Barcellona e Arsenal potrebbe sedersi su panchina più illustri.