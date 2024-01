Calciomercato Milan, obiettivo a rischio: ci prova un top club di Serie A

Anche un altro club italiano si è inserito nella corsa per il giocatore finito nel mirino del Milan. Ora il Diavolo deve giocare d’anticipo.

Continua il lavoro della dirigenza del Milan sul mercato. I numerosi infortuni capitati nel corso della stagione hanno costretto i Rossoneri ad intervenire sul mercato per cercare di regalare a Stefano Pioli nuove pedine da inserire nel suo scacchiere. I nomi monitorati dal club sono molti, a partire da profili proibitivi (quantomeno per la sessione invernale), fino ad arrivare a giocatori più abbordabili dal punto di vista economico.

Senza dubbio il reparto dove c’è più emergenza è quello difensivo ed è proprio per questo motivo che la dirigenza sta valutando diversi nomi. Subito dopo l’inizio della sessione invernale ha fatto ritorno alla base Mattia Gabbia, già infortunatosi alla prima presenza contro l’Atalanta in Coppa Italia, ma il Milan non vuole fermarsi ed infatti nelle ultime ore sembra essersi mosso per Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino è sicuramente un obiettivo molto ambizioso e chiudere la trattativa non sarà di certo semplice.

Il classe ’99 è uno dei difensori più promettenti in Italia e sono già molti i club sulle sue orme. In estate era già stato molto insistente l’interesse dell’Atalanta di Gasperini e solo la decisione dell’azzurro di restare ai Granata ha impedito la buona riuscita dell’affare. Ora però l’addio potrebbe concretizzarsi e oltre a Milan e Atalanta si sarebbe inserito un altro club italiano: il Napoli.

Non solo il Milan su Buongiorno: interesse anche del Napoli

I colloqui tra i Rossoneri e il club di Urbano Cairo stanno andando avanti e la distanza si starebbe pian piano assottigliando. Il Torino valuta Buongiorno circa 35 milioni di euro e il Milan vorrebbe inserire nell’affare Lorenzo Colombo, valutato 15 milioni di euro dal Diavolo, ma solo 10 dai Granata. Secondo quanto riportato da SportMediaset nelle ultime ore però si sarebbe inserito nella corsa al difensore anche il Napoli, altro club intenzionato a rinforzare la difesa.

Al momento però le pretese del Torino sono ritenute troppo alte dai campioni d’Italia, che per ora sarebbero quindi rimasti defilati. Di certo però il Milan non può ritenersi tranquillo e se vuole davvero chiudere per l’azzurro nei prossimi giorni, dovrà cercare di raggiungere l’intesa con i piemontesi, cercando anche di far valere le volontà del giocatore che ha già dato l’ok ad un trasferimento nella Milano rossonera in questa sessione di mercato.