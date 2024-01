Calciomercato Milan, si complica l’affare: blitz del West Ham

Il Milan rischia di dire addio ad un obiettivo di mercato. L’Aston Villa beffa la società rossonera nella corsa per il calciatore.

Il Milan di mister Stefano Pioli sembra intravedere la luce in fondo al tunnel. Dopo un periodo altalenante, caratterizzato soprattutto dai molteplici infortuni, la squadra rossonera sta tornando a macinare punti e lo dimostrano i recenti risultati. Con la vittoria ottenuta in Friuli contro l’Udinese, il Milan è riuscito a mettere le mani sulla quarta vittoria di fila in campionato, nonché il sesto risultato utile consecutivo. I rossoneri, attualmente terzi in classifica, sembrano aver ritrovato entusiasmo e autostima nei propri mezzi, ma sopratutto e un ottimo rullino di marcia. Adesso mister Stefano Pioli attende nuovi rinforzi dal mercato di gennaio.

Per affrontare al meglio la seconda parte di stagione, dove il Milan sarà diviso tra campionato ed Europa League, i rossoneri avranno bisogno di ulteriori innesti. Dopo Gabbia e Terracciano, la dirigenza del Milan conta di assicurarsi nuovi rinforzi per soddisfare a pieno le esigenze di mister Stefano Pioli. Tuttavia, in queste ore, sarebbero arrivate delle notizie tutt’altro che positive in ottica mercato per il club lombardo. La società rossonera, di fatto, potrebbe vedere sfumare un obiettivo di mercato.

Un club di Premier League complica i piani del Milan

Tra i molteplici profili finiti nel mirino del Milan, ci sarebbe anche Jhon Duran. La compagine lombarda starebbe pensando a lui per rinforzare il reparto offensivo in questa sessione di calciomercato. Il giovane attaccante colombiano dell’Aston Villa piace e non poco alla società rossonera, ma i recenti aggiornamenti sul calciatore avrebbero messo in salita la strada del Milan.

In queste ultime settimane si sono fatte più insistenti le voci di mercato che vedono il giovane attaccante colombiano dell’Aston Villa, Jhon Duran, vicino al Milan. Tuttavia, secondo quanto riportato da Jacob Steinberg, giornalista del ‘The Guardian’, i piani del club rossonero presto potrebbero prendere una piega negativa.

Jhon Duran è un profilo monitorato non solo dal Milan, ma anche dal Chelsea. Ma di recente, oltre ai rossoneri e al club londinese, si sarebbe aggiunta un’altra società sulle tracce dell’attaccante classe 2003. Secondo Jacob Steinberg, nella corsa per Jhon Duran avrebbe fatto irruzione il West Ham.

Gli Hammers avrebbero già presentato una prima offerta all’Aston Villa, che sarebbe stata rifiutata. Il club inglese starebbe facendo muro a qualsiasi proposta, poiché considera Jhon Duran un elemento troppo importante per la squadra. L’Aston Villa sembra restio dal cedere l’attaccante colombiano.