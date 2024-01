Calciomercato Milan, vicino il primo colpo: accordo ad un passo

Il Milan pensa al proprio mercato e al momento sembra essere vicinissimo ad un primo colpo importante. Secondo alcune indiscrezioni l’accordo con il giocatore sarebbe ad un passo.

Dopo la vittoria arrivata contro il Sassuolo a San Siro in campionato che ha regalato ai rossoneri un buon auspicio per il nuovo anno, adesso il Milan è pronto per affrontare la sua prima gara del 2024. Questa sera la squadra di Pioli riparte dalla Coppa Italia e ospiterà al Meazza il Cagliari di Ranieri per uno scontro diretto valido per il passaggio ai quarti di finale della competizione. Questo è il primo obiettivo del Diavolo per il nuovo anno visto che nel 2023 il Milan è stato eliminato dalla Coppa Italia proprio agli ottavi di finale dal Torino.

Purtroppo nonostante l’anno appena iniziato i problemi del Milan legati agli infortunati persistono infatti da inizio stagione sono stati veramente numerosi i guai fisici che hanno colpito la panchina rossonera. Al momento costretti a stare lontano dal campo ci sono ancora: Kalulu, Tomori, Thiaw, Caldara, Pobega, Musah, Okafor e Sportiello. Per alcuni il rientro è vicino mentre per altro i tempi saranno più lunghi, motivo per il quale il Milan è costretto ad intervenire sul mercato soprattutto per poter disputare l‘Europa League, dove i rossoneri sfideranno il Rennes il 15 febbraio.