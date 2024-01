Calciomercato, per il Milan può restare: scatta l’opzione

Cambio di programma in casa Milan per quanto riguarda il suo giocatore. Adesso le possibilità di permanenza sono davvero molto alte.

È stato senza dubbio un sabato sera intenso quello vissuto ieri dal Milan di Stefano Pioli. I Rossoneri sono stati ancora una volta protagonisti di una partita tutt’altro che tranquilla e il risultato di 3-2 in casa dell’Udinese lo dimostra. Dopo essere passati in vantaggio con Loftus-Cheek, gli ospiti hanno subito la rimonta dei friulani e solo negli ultimi minuti di gara sono riusciti a contro-ribaltare il risultato prima con il pareggio di Jovic e poi con la rete del sorpasso in pieno recupero di Okafor.

Cambi azzeccati quindi per Pioli che è riuscito a portare a casa tre punti preziosissimi e lo ha fatto proprio pescando dalla panchina. Soprattutto per quanto riguarda Luka Jovic, il suo ingresso si è rivelato ancora una volta decisivo e nelle ultime gare il serbo è diventato a tutti gli effetti il dodicesimo uomo a disposizione del Diavolo. I primi mesi in rossonero sono stati certamente fallimentari, ma da dicembre (quando ha trovato il suo primo gol stagionale) c’è stato un netto cambio di rotta e ora il Milan se lo gode.

L’ex Real Madrid è arrivato dalla Fiorentina proprio nell’ultimo giorno di calciomercato e il suo arrivo è sembrato a tutti un ripiego dopo non essere riusciti ad acquistare i profili sperati. Se però fino a poco tempo fa la sua avventura nella Milano rossonera sarebbe dovuta durare solo un anno, ora si potrebbe aprire un sorprendente scenario.

Jovic si è preso il Milan: rinnovo in vista?

Il classe ’97 si è rivelato essere l’uomo della provvidenza in più occasioni e da dicembre, contando campionato e Coppa Italia, sono addirittura 6 le reti messi a segno dal serbo, quasi tutte da subentrato. Secondo quanto riportato da TMW, ora il Milan starebbe seriamente riflettendo sul da farsi e l’opzione rinnovo non sarebbe più un’utopia.

Il contratto di Jovic scade a giugno, ma nel contratto c’è un’opzione di prolungamento per altri tre anni. La dirigenza starebbe quindi pensando di percorrere quella strada e il rendimento degli ultimi due mesi giustificherebbe senza dubbio questa scelta. Nel pre-partita della gara della Dacia Arena anche Geoffrey Moncada si è espresso sulla situazione: “Rinnovo di Jovic? Parleremo dopo, vogliamo che Luka lavori bene e che segni. Poi parleremo con calma di tutto.”