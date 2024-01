“C’è l’apertura”, Pioli sogna il colpaccio: accelerata nei prossimi giorni

Pioli sogna il colpaccio, con l’apertura da parte del club ci sarà l’accelerata del Milan nei prossimi giorni.

Dopo l’uscita recente dalla Coppa Italia avvenuta per mano dell’Atalanta il Milan si concentra sul campionato e contro l’Udinese, nella partita di sabato, proverà a collezionare il sesto risultato utile consecutivo.

Continua l’emergenza in difesa con molti giocatori ancora lontani dal rientro, intanto la dirigenza è intervenuta sul mercato con un doppio colpo per assicurare a Pioli una scelta in difesa e non dover continuare a schierare Theo Hernandez fuori dal suo ruolo.

Gabbia e Terracciano, in questo senso, sono una boccata d’aria per la squadra rossonera: il centrale dopo essere tornato dal prestito al Villarreal ha preso subito parte al gioco del tecnico ed è stato schierato contro i nerazzurri in Coppa.

Mentre per il 20enne terzino ex Hellas Verona c’è ancora bisogno di tempo: l’allenatore lo ha fatto esordire contro la squadra di Gasperini, ma in campionato non c’è stata ancora occasione di esordire.

Accelerata nei prossimi giorni, Pioli sogna il colpo

La dirigenza rossonera, però, non è ancora pienamente soddisfatta e sta continuando a lavorare per portare a casa un altro colpo di indifesa. L’obiettivo numero 1 al momento resta Alessandro Buongiorno.

Il difensore centrale cresciuto nelle giovanili del Torino è ormai un capo saldo della prima squadra granata. Alla sua quarta stagione potrebbe dire addio ai granata e iniziare una nuova avventura.

Cairo non ha alcuna intenzione di privarsene se non per una cifra importante, per questo ha rispedito al mittente l’offerta di 15 milioni di euro più il cartellino di Colombo. Secondo il Toro, infatti, l’attaccante attualmente in prestito al Monza ha un valore più basso, inoltre la volontà sarebbe di ricavare una cifra maggiore nella parte fissa.

Resta da registrare l’apertura della società torinese rispetto alla chiusura totale che ebbe in estate con l’Atalanta. Intanto il giocatore nella serata di ieri ha cenato a Milano con il proprio entourage per chiarire il da farsi e registrare gli ultimi movimenti.

Come ha riportato lo stesso Gianluca Di Marzio a Sky Sport la trattativa tra il Milan e il Torino potrebbe essere intavolata nelle prossime ore, con i rossoneri pronti a presentare l’offerta che provi a soddisfare le richieste del club granata.

Da non escludere l’inserimento nella trattativa di Colombo, che resta un profilo interessante per Cairo e che, a valutazioni più basse, potrebbe essere considerato una buona contropartita per concludere l’affare.