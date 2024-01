Chi è Francisca Silva, la ragazza inquadrata dalle telecamere in Milan-Cagliari

Ospite speciale sugli spalti di San Siro per Milan-Cagliari. Francisca Silva si prende la scena del match.

È stata una serata da incorniciare per il Milan di mister Stefano Pioli. I rossoneri hanno confermato quanto di buono fatto vedere nell’ultimo match di Serie A anche in occasione della sfida di Coppa Italia contro il Cagliari di Claudio Ranieri, match andato in scena questa sera sul manto erboso dello stadio San Siro. La formazione allenata da mister Stefano Pioli ha fatto sua la gara e il punteggio finale testimonia il dominio: 4-1. Risultato che il Milan ha maturato grazie ai gol di Jovic (doppietta), Traore e Leao.

Tuttavia, a prendersi buona parte della scena del match Milan-Cagliari, è stata una particolare presenza sugli spalti dello stadio San Siro. Ad assistere alla gara c’è l’ormai nota Francisca Silva, inquadrata più volte dalle telecamere. La ragazza dal fascino prorompente ha attirato l’attenzione di tutti, tra i tifosi presenti alla scala del calcio e quelli davanti allo schermo per assistere alla gara. La domanda che sta circolando in questo momento è solo una: chi è Francisca Silva?

Chi è Francisca Silva?

Una luce luminosa ha catturato l’attenzione durante il match Milan-Cagliari. Non si tratta della prestazione sontuosa della squadra di mister Stefano Pioli, ma di Francisca Silva.



Chi è Francisca Silva e cosa ci faceva allo stadio San Siro per la sfida di Coppa Italia? Molti tifosi rossoneri e non solo, si stanno cercando di darsi una risposta alle diverse domande che iniziano a circolare insistentemente sui social media.

Francisca Silva, molto seguita sui social network, ha attirato l’attenzione di tutto lo stadio San Siro con la sua presenza, e un’innata bellezza. Secondo i molteplici rumors, la ragazza sarebbe l’attuale fiamma di Rafael Leao. Non molto tempo fa, la stessa ragazza aveva pubblicato sul proprio profilo Tik tok un video con l’attaccante portoghese.

Una prova ulteriore sulla relazione amorosa tra Francisca Silva e Rafael Leao, è arrivata in occasione del match Milan-Cagliari, gara in cui l’attaccante portoghese ha trovato la via del gol. I due sono stati più volte pizzicati in giro insieme, e non solo sui social. Infatti, diversi giorni fa, Rafael Leao è stato beccato con Francisca Silva mentre passeggiava per Milano: i due facevano shopping insieme.

Per molti tifosi rossoneri, non ci sarebbero dubbi: Francisca Silva è la ragazza di Rafael Leao. Il fascino della ragazza ha stregato tutti durante la sfida Milan-Cagliari, dando vita ad una serie di ricerche sui social dei tifosi più curiosi.



Diversi indizi fanno pensare che Rafael Leao abbia intrapreso una avventura amorosa con Francisca Silva. Tuttavia, la relazione non è stata ancora ufficializzata. Ma i diversi segnali, come quello arrivato in Milan-Cagliari, sembra non lasciare dubbi.