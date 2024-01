Chukwueze sul campionato italiano: “È più fisico”, poi le parole sul suo Milan

L’esterno nigeriano ha avuto modo di esprimere le sue parole sul campionato italiano e su ciò che più lo ha colpito al Milan.

Arrivato al Milan in estate Samuel Chukwueze è atterrato a Milano con un’aurea luccicante attorno a sé. L’esterno destro difatti al Villarreal ha mostrato un talento enorme che al Milan però è ancora in parte inespresso. Ora impegnato negli ottavi di finale della Coppa d’Africa queste le sue dichiarazioni sulla Serie A e sul suo Milan.

Chukwueze, la sua idea sul calcio italiano

Per via della concorrenza elevata sulla fascia destra con Pulisic l’attaccante nigeriano non è ancora stato utilizzato a pieno regime da Pioli. Intervistato durante la Coppa d’Africa con cui è impegnato con la sua Nigeria, in Costa d’Avorio, questa è la sua idea sulla Serie A messa in relazione con il suo precedente campionato spagnolo:

Dipende, preferisco entrambi, in Spagna si fa tutto più con la palla. In Italia è tutto più fisico, è una questione d’adattamento. Per me è una nuova sfida, ora ne so un po’ di più ma penso di dover continuare a lavorare per adattarmi.

Così Chukwu ammette la sua leggera difficoltà nell’entrare negli schemi italiani per poi ammettere la sua sorpresa quando è entrato nel Museo di San Siro per la prima volta: