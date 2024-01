“Ci potete fermare solo così”: Milan-Atalanta, scoppia il caos

Scoppia il caos sui social per la sfida dei quarti di finale di coppa Italia tra Milan ed Atalanta. C’è la polemica dei tifosi

Una partita mozzafiato quella sin qui vista fra Milan e Atalanta al San Siro. Il match è iniziato un po’ a rilento con entrambe le squadra che si sono studiate come spesso accade negli scacchi.

Il significato e l’importanza della partita hanno fatto sbloccare la partita a fatica. L’andamento dell’incontro è totalmente cambiato dopo il quarantesimo minuto. Match in cui anche le polemiche per diversi episodi avvenuti durante la sfida fra diavolo e dea sono state protagoniste.

L’episodio di svolta della gara c’è stato sul finale del primo tempo in cui sono stati protagonisti di uno scontro Matteo Gabbia e Marten De Roon. Sull’episodio, l’allenatore nerazzurro, Giampiero Gasperini è stato espulso da Marco Di Bello per aver protestato richiedendo il rigore in favore della sua squadra.

Milan-Atalanta, furia rossonera per il rigore

Partita che è del tutto impazzita subito dopo. Padroni di casa che hanno trovato la rete del vantaggio con Rafael Leao al quarantacinquesimo. Il numero 10 portoghese ha finalizzato al meglio l’ottima percussione di Theo Hernandez, che non poteva far mancare una sua sfrecciata lungo la fascia contro l’Atalanta.

Bergamaschi che però non si abbattono e mostrano gli artigli ed il loro spirito sin da subito, con il giocatore che forse meglio rispecchia l’animo e le idee del proprio allenatore, Teun Koopmeiners. L’olandese pareggia subito i conti al termine di un’azione collettiva con Holm e De Ketelaere.

Emozioni che sono continuate lungo il corso della ripresa, in cui le due squadre in campo non si sono risparmiate. Padrona però ancora una volta, la polemica, in merito ad alcune decisioni arbitrali.

Al cinquantanovesimo infatti la Dea passa in vantaggio grazie al classe ’98 che realizza la doppietta dal dischetto. Rigore procurato dall’Atalanta dopo un’azione avviata da un ispirato Koopmeiners che con un lancio maestoso ha servito Miranchuk, il quale dopo una serie di finte ha ubriacato Jimenez che ha colpito il rivale.

Episodio dubbio però dato che il terzino rossonero tocca il pallone dalle immagini, per quanto ci sia stato un contatto con le ginocchia del fantasista russo.

Polemiche forti dai tifosi rossoneri su X che lamentano l’errata decisione e l’ennesimo episodio arbitrale contro la propria squadra.

Che rigore é ?

Il VAR?

Che vergogna la classe arbitrale italiana

Basta io il calcio non lo guardò più é più credibile il wrestling. — LucaS❤🖤 (@Dedamaluca) January 10, 2024

Ci potete fermare solo così, solo con torti su torti… Ormai guardare partite così è nauseante, palla netta, check del VAR, ma l'arbitro persiste e concede rigore… E ricordiamo il rosso mancato a De Roon nel primo tempo. MA FIA.pic.twitter.com/KRbzCxxQfQ — Psycho (@PsychoRebic) January 10, 2024

Solo alcune delle lamentele e delle proteste da parte dei sostenitori del diavolo che non sono convinti delle decisioni del direttore di gara, tanto che – dopo aver reclamato un presunto fallo di mano – al triplice fischio è stato espulso anche Mirante per proteste a partita finita.