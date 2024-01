Colpo Milan, Pioli può esultare: fissate le visite mediche

Pioli può finalmente esultare: il Milan piazza il colpo e fissa le visite mediche per il giocatore della Serie A.

Il Milan si prepara alla sfida contro l’Empoli che chiuderà il girone d’andata. I rossoneri saranno ospitati al Castellani per un match che sulla carta sembra facile ma che potrebbe nascondere delle insidie.

La squadra di Andreazzoli ha spesso fatto punteggio laddove non si aspettavano potesse fare la partita, ne è di esempio il match funesto per Garcia contro il Napoli, ma anche la vittoria di carattere sulla Fiorentina e qualche pareggio con le dirette concorrenti alla salvezza.

A rendere ancora più insidiosa la partita la piena emergenza in difesa che la dirigenza sta cercando di risolvere lavorando intensamente sul mercato. Con Caldara, Thiaw, Tomori e Kalulu fuori dai giochi almeno fino a febbraio Pioli deve puntare ancora su Theo difensore centrale.

Un adattamento che fino ad ora per il francese ha prodotto buone prestazioni, il terzino si è adattato con dedizione e concentrazione in un ruolo che non gli compete ma che per gioco forza deve accettare. Intanto pochi giorni fa è tornato in rossonero Matteo Gabbia.

Il difensore era in prestito al Villarreal e sarebbe dovuto rimanere fino a fine stagione, ma le circostanze hanno richiesto che il giocatore finisse anzitempo la sua avventura di crescita in Spagna e tornasse al Milan. Così la dirigenza ha affrettato il suo ritorno e ha assicurato un primo difensore sul mercato al tecnico.

Colpo Milan, fissate le visite mediche per Terracciano

Negli ultimi giorni al centro dell’interesse di Furlani e Moncada sarebbe finito anche Filippo Terracciano. L’esterno cresciuto nell’Hellas Verona è passato in prima squadra nel 2022 crescendo in modo esponenziale e acquisendo sempre più esperienza.

Quest’anno il giocatore ha collezionato già 1.375 minuti nonostante abbia soltanto 20 anni ed è già andato a segno una volta. Nelle ultime ore la dirigenza ha stretto i contatti con l’entourage e la società veronese per concludere l’affare e portare il ragazzo in squadra così da poter dare una maggiore scelta all’allenatore.

All’occorrenza Terracciano, infatti, può giocare come centrale di difesa, ma anche come terzino e come esterno di centrocampo. Una duttilità che sarà certamente utile da qui in avanti. Al Verona andranno 4,5 milioni di euro + 1,5 di bonus e il 10% sulla possibile rivendita futura.

Una stretta fondamentale per Furlani e Moncada che hanno già dato conferma per le visite mediche del giocatore. Terracciano si sottoporrà ai consueti controlli lunedì prossimo, prima di firmare il contratto.