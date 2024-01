“Come la Juventus”, novità assoluta per il Milan: riflessioni in corso

Una piccola anzi minuscola possibilità per i giovani rossoneri e il mondo Milan che spera e sogna in un modello stile Juventus per il proprio futuro.

Il Milan sogna in grande con un’opportunità che ancora poche squadre hanno avuto e sperimentato. La Primavera rossonera e i giovani in generali usciti da Milanello in gran parte hanno avuto un futuro splendido e anche in questo 2024 ci sono tante rosee aspettative per Camarda e compagni allenati da Ignazio Abate che stanno disputando un ottima stagione sia sul campo italiano che in quello estero. Le ultime notizie però potrebbero far sorridere anche se solo parzialmente i giovani rossoneri del tecnico ex terzino.

La Juventus in passato e l’Atalanta da quest’anno hanno abbracciato il progetto Serie C con le proprie U23 che ha dato tante gioie e pochissimi dolori. Il modello dell’Atalanta dispetto a quello della Juventus sembra essere una macchina perfetta e i risultati dei giovani nerazzurri nel girone B di Serie C sono tutto un dire, con la squadra che viaggia nelle posizioni da play-off in un raggruppamento molto duro con tante “nobili decadute”, per esempio come Cesena, Entella, Spal, Pescara, Perugia, Torres e tante altre.

Milan pronto ad avventurarsi nell’U23? Lo scenario

Il progetto è ambizioso, quello di vedere il Milan in Serie C con una sua U23 è uno degli obiettivi della dirigenza rossonera è uno degli obiettivi posti nel futuro rossonero. Ma le combinazioni non sono facili, anzi tutto tranne che probabili, salvo una riforma ad aumentare il numero delle squadre (attualmente 60). Ipotesi molto remota specialmente in questo periodo che si parla di voler diminuire le squadre per girone portandole a 18 dunque avendo 54 squadre complessive. Un progetto non facile e adesso andiamo ad analizzare i modi per vedere l’U23 nascere rimanendo con tale riforma della Lega Pro:

Mai come quest’anno in Serie C c’è una grande solidità a livello societario e discorsi di ingresso in Lega Pro per il Milan si potranno fare solo quest’estate con i ripescaggi che si possono fare solo al termine ei play-off di Serie D (sempre se qualche squadra della C salta) quando sarà delineato il quadro delle possibili ripescate dalla D i rossoneri dovranno sperare che nei primi posti con i coefficienti ci siano squadre che possano giocare nel girone B e C. Senza dover creare tanti intrecci nei gironi che negli anni hanno destato molte critiche tra i club di Lega Pro.