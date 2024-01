Coppa Italia, quando si gioca Milan-Atalanta? Il comunicato ufficiale

Coppa Italia, pubblicato il comunicato ufficiale sulla data e l’orario di Milan-Atalanta, gara dei quarti di finale.

La vittoria del Milan in Coppa Italia ha creato un po’ più di entusiasmo all’interno della tifoseria rossonera, ansiosa di vedere le prossime gare di Serie A, che saranno fondamentali per la classifica del club rossonero. I ragazzi di mister Stefano Pioli hanno vinto l’ultima gara di campionato e sono già a lavoro per la sfida di domenica, alle ore 12:30, contro l’Empoli. Non sarà una sfida semplice, i toscani di mister Andreazzoli promettono battaglia e nelle ultime due partite hanno ottenuto 2 pareggi, utili per una lotta salvezza alquanto complessa.

La sfida di martedì è stata utile per scoprire le potenzialità di alcuni ragazzi, ma anche di far mettere in mostra qualche calciatore che nell’arco dell’anno ha giocato meno. Uno di questi è Luka Jovic, autore di una doppietta e di una prova che dimostra il suo stato di forma, visto che già in campionato aveva salvato il tecnico emiliano con qualche rete pesante.

UFFICIALE – Deciso l’orario di Milan-Atlanta: il comunicato

Uno degli obiettivi rossoneri è quello di andare avanti in coppa, dopo la vittoria con il club sardo. Nella giornata di oggi è arrivato il comunicato ufficiale, riguardante gli orari dei quarti di finale, che andranno in scena la prossima settimana. Il Milan affronterà l’Atalanta lo farà mercoledì 10 gennaio alle ore 21:00.

Le altre gare che andranno in scena sono Fiorentina-Bologna, martedì alle ore 21:00, Lazio-Roma, mercoledì alle ore 18:00 e la vincente tra Juventus e Salernitana, che affronterà il Frosinone giovedì prossimo alle ore 21:00. Il tabellone è senza dubbio entusiasmante e conquistare questo trofeo potrebbe far rialzare la testa a diverse squadre, che nell’ultimo periodo sono sembrate sottotono.