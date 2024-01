Corsa Scudetto, Allegri non tira fuori il Milan: “Il peggio è passato”

Di seguito sono riportate le parole di Allegri che vedono la squadra del Milan in corsa per la lotta dello scudetto

Il Milan arriva domani a San Siro dopo una striscia di quattro vittorie consecutive. L’obiettivo di mister Pioli, infatti, in questa seconda parte di campionato, rimane quello di trovare quella continuità che inizialmente era mancata, forse a causa anche dei troppi infortuni.

Sabato 27 gennaio alle ore 20.45, a San Siro, per la ventiduesima giornata di serie A si sfiderà il Milan contro il Bologna. Attualmente il Diavolo è al terzo posto con 45 punti mentre la squadra rossoblu si trova a 32 punti appollaiata al settimo posto in classifica.

Nel frattempo, in contemporanea alle parole di Pioli, c’è stata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese – alla domanda sulla corsa Scudetto – ha voluto commentare il momento del Milan.

Le parole di Allegri sulla corsa scudetto del Milan

Massimiliano Allegri, mister bianconero, in conferenza stampa pre Juve-Empoli, ha lasciato una dichiarazione sulla corsa scudetto della Serie A. Attualmente, infatti, la Vecchia Signora è al primo posto in classifica con 52 punti, anche se non bisogna dimenticare che l’Inter, al secondo posto, ha una partita in meno. Di seguito sono riportate le parole di Allegri sul Milan e la corsa scudetto.

Allegri ha dichiarato che il periodo peggiore del Milan è ormai passato e che di conseguenza può rientrare nella lotta scudetto. Ha infatti affermato che la squadra di Pioli ha tutte le carte in regola per poter rimanere in lotta fino alla fine.

Il mister rossonero, Stefano Pioli, nella conferenza stampa pre partita Milan-Bologna, ha voluto rispondere sia ad Allegri che a Inzaghi sulle dichiarazioni inerenti alla possibile lotta scudetto. Ha affermato, infatti, che si parla di squadra dove tutti sono molto bravi, ma che ad oggi il Milan non è presente in questa lotteria. Per i rossoneri è importante pensare di vincere le partite soprattutto per migliorare i risultati del girone d’andata.

Secondo il mister Pioli bisogna pensare quindi a giocare partita per partita, perché il Milan vive di risultati. Ci saranno sempre alti e bassi, ma la squadra è anche consapevole che basta poco per passare da una situazione positiva a una negativa, di conseguenza per loro, in questo momento, bisogna pensare solo a giocare bene e portare punti a casa.