Criscitiello annuncia: “Conte vuole il Milan, il club ha un’idea”

Possibili cambiamenti per il Milan in chiave futura sulla panchina. Ad annunciarlo è Criscitiello secondo cui c’è Conte tra le idee del club

É iniziato uno dei periodi più intensi della stagione per le squadre di club, che hanno da pensare al mercato di gennaio ma anche al futuro.

Non solo un periodo per tamponare ma anche per analizzare possibili cambiamenti. Il caso più rappresentativo è quello del Milan. Ad annunciare un cambiamento possibile sulla panchina dei rossoneri è il giornalista Michele Criscitiello a Sportitalia.

Ulitm’ora Criscitiello annuncia: “Conte vuole il Milan”

Durante la trasmissione sportiva, il direttore Criscitiello ha analizzato la situazione dell’ex allenatore di Juventus ed Inter, Antonio Conte.

“Come priorità, nella testa di Conte ci sarebbe il Milan, come prima scelta perché vorrebbe tornare a Milano. Moncada spinge per il tecnico salentino, sarebbe da convincere Furlani che invece preferirebbe Thiago Motta”.

Dunque non solo più una suggestione quella di vedere Antonio Conte alla guida del diavolo. Il nome giusto da cui poter ripartire, anche perché la rosa questa volta non sarebbe da dover ricostruire, avendo già unità d’intenti validi, presenti in squadra.