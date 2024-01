Dal Benfica al Milan, è lui l’alternativa a Zirkzee: duello con la Lazio

Il giocatore del Benfica è un nuovo obiettivo di mercato del Milan. I rossoneri però non sono i soli, sul calciatore c’è anche la Lazio di Sarri.

Dopo le quattro vittorie consecutive in campionato, prima con la Roma e poi con l’Udinese il Milan è pronto per affrontare il Bologna a San Siro sabato 27 gennaio alle 20:45. I rossoneri sono alla ricerca della quinta vittoria di fila per confermare la continuità ritrovata in questo 2024, continuità che nella prima parte di campionato è venuta a mancare, ma adesso la squadra di Stefano Pioli sembra essersi ritrovata. Al momento il Milan è al terzo posto in classifica a sei punti dal secondo posto occupato dall’Inter e a sette dalla vetta dove adesso c’è la Juventus, ma i nerazzurri hanno da recuperare ancora una gara.

Oltre a migliorare in campo la dirigenza vuole provare a rinforzare anche la rosa a disposizione di Pioli e infatti si sta iniziando già a pensare ad alcune mosse da attuare durante la prossima sessione di calciomercato estiva. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero, a quanto pare il Milan avrebbe messo nel mirino un obiettivo da piazzare in attacco, si tratta di Rafa Silva, attaccante portoghese che sembra piacere molto in casa Milan.

Il Milan punta Rafa Silva per la sessione estiva di mercato

Rafa Silva, classe 1993 è approdato nel campionato portoghese nel 2016 diventando un attaccante del Benfica. Sempre secondo il quotidiano romano, al Milan il giocatore piace già un po’ per la precisione da circa un anno e mezzo, si tratta quindi di un obiettivo di vecchia data. Silva, destro naturale, potrebbe essere un giocatore importantissimo per Pioli viste le sue capacità, utilizzato solitamente come seconda punta è in grado di svariare su tutto il fronte offensivo.

L’attaccante ha il suo contratto in scadenza con il club portoghese fissato per il 30 giugno, dunque potrebbe muoversi a parametro zero. In questa stagione Silva ha segnato già 11 gol e 11 assist in 30 partite tenendo conto della Champions League e delle coppe nazionali con le ‘Aquile‘ di Lisbona.

Il Milan però deve tenere d’occhio alla concorrenza, che a quanto pare è tutta italiana, infatti sul giocatore c’è anche l’interesse della Lazio di Maurizio Sarri, visto che il giocatore è un pupillo dell’allenatore. Se le indiscrezioni di mercato dovrebbero confermarsi quest’estate assisteremo ad un bel “duello” tra i rossoneri e i biancocelesti, ma questa volta non sarà in campo. Bisognerà capire anche le intenzioni del Benfica e sperare che la concorrenza non diventi ancora più intensa.