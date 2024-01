Dal Chelsea al Milan, Pioli può esultare: ottime notizie dal mercato

La caccia al difensore prosegue in casa Milan. Spunta una nuova idea per la retroguardia rossonera.

La ricerca del difensore ideale da mettere nelle mani di mister Stefano Pioli continua in casa Milan. Dopo Matteo Gabbia, la società rossonera conta di associarsi un altro difensore per andare a colmare le diverse lacune nel reparto arretrato. Uno dei nomi che si sta facendo sempre più largo nell’orbita del mercato rossonero è quello di Alessandro Buongiorno. Un profilo che piace molto al club di Milan, ma il Torino di Urbano Cairo è tutt’altro che intenzionato a lasciar parte il proprio capitano. Inoltre, la società granata chiede circa 30 milioni per il giovane difensore italiano. Una cifra che il Milan avrebbe provato a far scendere cercando di inserire Lorenzo Colombo come contropartita tecnica, ma la risposta del Torino è stata negativa.

Il Milan non molla la pista Buongiorno, ma vista la trattativa abbastanza complicata con il Torino, il club rossonero starebbe sondando nuovi terreni. Nell’ultimo periodo, ci sarebbe un’idea in particolare che echeggia nella mente degli operatori di mercato del club rossonero. Il Milan starebbe valutando un profilo della Premier League per limare la difesa in vista della seconda parte di stagione. La società lombarda starebbe cercando di accelerare i tempi sul mercato, dando a mister Stefano Pioli un nuovo difensore. Innesto per la retroguardia che potrebbe arrivare da Londra, o meglio, dal Chelsea.

Il Milan guarda in Premier League: proposto un difensore del Chelsea ai rossoneri

Il Milan continua la caccia sul mercato per consegnare a mister Stefano Pioli un nuovo difensore centrale. La società rossonera ha bisogno di rinforzi per disputare una seconda parte di stagione da protagonista, dove vedrà il Diavolo impegnato in campionato ed Europa League.

Secondo quanto raccolto dal noto giornalista Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, in queste ultime ore sarebbe stato proposto al Milan il profilo di Trevoh Chalobah. Il calciatore inglese classe 1999 è uno dei diversi elementi in uscita dal Chelsea. Il giovane difensore è da tempo ai margini della rosa di Pochettino, e per questo starebbe maturando l’idea di mettere fine alla sua avventura nella città di Londra.

Trevoh Chalobah è un profilo interessante, dotato di una buona forza fisica, ma anche di rapidità e qualità nel gioco. Le caratteristiche del calciatore inglese, alto 1.92 m, potrebbero fare al caso del Milan di mister Stefano Pioli. Trevoh Chalobah potrebbe essere un’idea qualora la società rossonera non riuscisse a trovare un punto d’incontro con il Torino per Alessandro Buongiorno.

Trevoh Chalobah sarebbe disposto a lasciare il Chelsea per avere maggiore continuità, persa da quando sta ai Blues. Il giovane difensore starebbe valutando diverse ipotesi, e il Milan è una di questa. D’altro canto, la società rossonera avrebbe avviato delle valutazioni per capire se Trevoh Chalobah può essere ritenuto adatto o meno per la filosofia di gioco di mister Stefano Pioli. La concorrenza per il calciatore inglese non manca, tra i club interessati ci sarebbero Bayern Monaco, Roma e Napoli.