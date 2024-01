Dalla Francia, il PSG piomba su Leao: svelata la volontà del giocatore

Dalla Francia giunge la notizia del forte interesse del Psg per Leao: il portoghese ha le idee chiare sul suo futuro.

Frenata brusca del Milan contro il Bologna, i rossoneri non vanno oltre il 2-2 e mancano l’opportunità di avvicinarsi a Juve e Inter in classifica. La squadra di Pioli sbaglia due rigori e non riesce a mantenere il vantaggio, peccando di concentrazione.

Non soltanto poca precisione dal dischetto ma anche tanta imprecisione nel momento di finalizzare: su tutti Rafael Leao è stato il giocatore che ha sfiorato più volte la rete senza, però, andare a segno.

C’ha pensato, infatti, a fare la differenza Loftus-Cheek: il centrocampista inglese ha siglato una doppietta incredibile che ha trascinato il Milan verso un vantaggio in rimonta. I rossoneri, però, non sono rimasti concentrati fino alla fine e il Bologna ne ha approfittato trovando un rigore nei minuti finali e pareggiando i conti.

Nonostante non sia andato in rete, Leao resta l’uomo più pericoloso negli 11 di Pioli, un’arma che il tecnico dovrà saper usare nel resto della stagione di campionato ma anche di coppa, in Europa League.

Psg su Leao, svelata la volontà del giocatore

A notare una crescita costante anche le avversarie e i diversi top club europei che hanno messo gli occhi sul portoghese ormai 24enne e pronto a fare il salto finale di carriera approdando in una grande squadra.

Tra tutti in particolare modo il Psg pronto a fare follie per l’attaccante. Non c’è ancora un’offerta ufficiale, visto che il club francese punterà seriamente al giocatore soltanto nella finestra estiva di mercato ma è da subito chiaro che farà di tutto per portare a casa il portoghese.

Leao ha un contratto ancora lungo avendo firmato proprio la scorsa estate, la scadenza è prevista soltanto per il 2028: il portoghese attualmente percepisce 7 milioni di euro, inoltre ha una clausola rescissoria di 175 milioni di euro, cifra che spaventerebbe chiunque ma non il Psg.

Il club francese, si sa, ha una cassa economica consistente e per questo potrebbe recapitare alla società rossonera un’offerta importante tale da far tremare qualsiasi altro club. Qualora dovesse arrivare davvero una proposta interessante il Milan non si rifiuterebbe di considerarle ed, eventualmente valutare di accettarla.

A convincere ancora di più i francesi ci sarebbe la partenza quasi certa del campione Mbappé che con tutta probabilità approderà al Real Madrid. Un vuoto che dovrà essere colmato al più presto e che potrebbe diventare una chance importante anche per Leao.