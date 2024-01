Dalla Juve al Milan, affare a sorpresa: arriva in prestito

Il mercato invernale è appena cominciato e in casa Milan si sta studiando un colpo che avrebbe del clamoroso.

Inizia nel migliore dei modi il nuovo anno del Milan, grazie alla dilagante vittoria in Coppa Italia contro il Cagliari per 4-1, che ha permesso ai rossoneri di strappare l’accesso ai quarti e fare un passo in più verso l’obiettivo finale. La sfida contro i rossoblù ha dato molte risposte a Pioli, soprattutto da quelle che sono considerate le seconde linee, le quali non hanno fatto rimpiangere affatto le assenze dei tenori della squadra. La condizione fisica di Jovic continua ad incantare e difficilmente lo si può escludere dall’11 titolare in questo momento.

Così come a brillare sono stati Traore e il talento del giovane Jimenez, finito sotto i riflettori dopo il suo esordio più che positivo in rossonero. Ora però bisogna mettersi alle spalle la vittoria contro il Cagliari e pensare a quello che sarà l’impegno di campionato in programma domani alle ore 12:30, con i rossoneri che faranno visita all’Empoli allo stadio Castellani, in una gara in cui il Milan dovrà fare bottino pieno per cercare di non perdere ulteriore terreno da Juve e Inter, oltre a mantenere il vantaggio sulle insegutrici. In queste ultime ore però, a tenere banco sono anche le situazioni legate al mercato.

Milan, si guarda in casa Juventus: idea prestito

Già, perchè nelle ultime 24 ore i rossoneri hanno visto sfumare uno degli obiettivi di mercato, con chiaro riferimento a Tiago Djalò, che dopo essere stato corteggiato per mesi sia dal Milan che dall’Inter, ha scelto di sposare il progetto della Juve, che lo preleverà dal Lille per una cifra di circa 3 milioni di euro, con un ingaggio da riconoscere al giocatore di circa 1,5 milioni. Ma il mercato di Milan e Juve potrebbe intrecciarsi ancora, dato che in queste ultime ore dalle parti di Milanello si sta parlando di un calciatore bianconero.

Il riferimento va a Moise Kean, che non sembra trovare lo spazio desiderato nelle gerarchie di Allegri, soprattutto dopo l’avvento di Yildiz, che gli ridurranno ulteriormente il suo minutaggio. Proprio per questo, i bianconeri starebbero pensando ad una sua cessione in prestito prima della fine di gennaio. Un’idea che potrebbe far gola al Milan che già in passato aveva pensato a Kean per rinforzare il proprio attacco. I rossoneri potrebbero così provare a convincere la Juve a cederlo in prestito con diritto di riscatto.