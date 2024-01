Dazn sblocca la modalità free: nove partite gratis

Su Dazn arriva la nuova modalità free: alcune partite e non solo potranno essere guardate gratuitamente senza dover essere per forza abbonati.

In questi ultimi anni i diritti televisivi hanno un po’ preso il sopravvento sul calcio giocato, tante partite e competizioni da seguire, segmentate su varie piattaforme tutte a pagamento, con cifre n po’ spropositate per essere alla portata di tutti. Motivo per il quale dopo tutte le critiche ricevute DAZN Italia ha voluto seguire l’esempio di DAZN Germania e annunciato la possibilità di fruire gratuitamente di una selezione di contenuti presenti sull’app. Questa nuova modalità permetterà offre a tutti gli amanti dello sport, l’accesso libero a contenuti selezionati e ad eventi sportivi premium, live e on demand, nonché ai prodotti e servizi integrati di DAZN, tra cui notizie, statistiche, pronostici, merchandise e ticketing. Tutto ciò per la prima volta sarà possibile visionarlo senza la necessità di avere un abbonamento.

Ci sarà dunque la possibilità di guardare gli highlights delle partite della Serie A ma anche di seguire gli altri campionati come LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betclic e l’Emirates FA Cup. Oltre al calcio però saranno visibili anche altri sport come la CEV Champions League di Volley maschile e femminile.

Dazn gratis: arriva per la prima volta la modalità free

Questa incredibile novità si aprirà in occasione della sfida di FA CUP tra Tottenham e Manchester City che si terrà venerdì 26 gennaio. Per poi proseguire con alcuni match della UEFA Women’s Champions League e Serie A eBay femminile. Un obiettivo di quest’idea è proprio quello di rendere i campionati femminili più accessibili a tutti, in modo tale da fare incuriosire ed appassionare il pubblico anche al calcio femminile.

Inoltre sarà possibile guardare gratuitamente su DAZN anche lo scontro diretto tra Messi e Ronaldo visto che tra i contenuti free è stata inserita anche la sfida Inter Miami – Al Hilal valida per la Riyadh Season Cup. Oltre a queste prime tre partite ne seguiranno altre sette, per un totale di dieci:

Martedì 30 gennaio: Ajax – Roma (UEFA Women’s Champions League)

Mercoledì 31 gennaio: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports)

Giovedì 1 febbraio: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

Sabato 3 febbraio: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

Sabato 3 febbraio: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

“La nostra visione è di portare l’esperienza sportiva più innovativa al maggior numero di tifosi possibile a livello globale e il lancio della modalità free è un altro passo che va in questa direzione. Offrendo la migliore proposta per i detentori dei diritti e la migliore app per i fan, stiamo lavorando per coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati in un ecosistema completo e interattivo che possa regalare tutte le emozioni del grande sport”, queste le parole di Stefano Azzi, CEO di DAZN Italia.