“Dicono che…”: Milan, frecciata netta di Calhanoglu

Arriva una frecciatina di Hakan Calhanoglu all’indirizzo del Milan. Il turco stuzzica la sua vecchia squadra.

Continua ad esserci dell’astio tra Hakan Calhanoglu e l’ambiente Milan. Con il suo trasferimento ai rivali storici dell’Inter, il centrocampista turco è diventato di conseguenza un acerrimo nemico della tifoseria rossonera. Sia Hakan Calhanoglu che i supporter del Diavolo si sono punzecchiati più volte, sopratutto sui social media.

Hakan Calhanoglu ha vestito la maglia del Milan dal 2017 al 2021, poi il trasferimento all’Inter, arrivato dopo aver declinato l’offerta di rinnovo da parte del club rossonero. Con la scelta di sposare in progetto Inter, e quindi di passare alla Milano nerazzurra, il centrocampista ex Bayer Leverkusen è entrato di diritto nel libro nero dei tifosi del Diavolo.

Spesso e volentieri, Hakan Calhanoglu viene punzecchiato dalla tifoseria rossonera. Stavolta, però, è stato il centrocampista turco a mandare una frecciatina alla sua vecchia piazza. Il calciatore dell’Inter è stato diretto nel corso della sua ultima intervista.

Calhanoglu punzecchia il Milan

Hakan Calhanoglu resta uno dei calciatori più bersagliato dalla tifoseria rossonero dopo il suo inaspettato passato all’Inter. È un astio che difficilmente conoscerà la parola fine quello tra il centrocampista turco e i supporter del Milan, e le recenti dichiarazioni del centrocampista nerazzurro alimentano ancor più le ostilità.

L’ex centrocampista del Milan, Hakan Calhanoglu, ha rilasciate un‘intervista esclusiva ai microfoni di SportMediaset. Tra le diverse tematiche toccate, il centrocampista dell’Inter ha toccato quella legata al suo approdo nella Milano nerazzurra: “Tutti pensano che sia andato via per una questione economica ma i soldi non sono sempre tutto. La cosa più importante per me è sentirmi importante, ed è quello che provo qui”.

In seguito, Hakan Calhanoglu ha lasciato una specie di sfida ai tifosi del Milan: “I tifosi rossoneri dicono che ho fatto male visto lo scudetto perso nel 2022? A loro auguro il meglio ma con pazienza si vedrà”.

Adesso Hakan Calhanoglu si gode quotidianamente la sua Inter, squadra in cui è uno dei protagonisti. Sotto la guida dei nerazzurri di Simone Inzaghi, il centrocampista turco ha trovato la sua massima espressione.

Con l’Inter, il calciatore turco ha sin qui piazzato in bacheca 2 Coppa Italia e 2 Supercoppa, senza dimenticare la finale di Champions League giocata la scorsa stagione. Finale a cui i nerazzurri hanno partecipato dopo aver eliminato in semifinale proprio il Milan.

In questa prima parte di stagione, Hakan Calhanoglu ha messo a referto 8 gol e 4 assist in 22 presenze. Numeri che hanno contribuito al raggiungimento degli ottavi di finale di Champions e alla conquista della vetta di Serie A. Insomma, il Milan da tempo ormai sembra diventato solo un ricordo per Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco si gode la sua Inter, club che come dichiarato da lui stesso, lo fa sentire importante.