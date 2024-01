Il Milan è alla ricerca di un’altra vittoria per il proprio cammino mentre l’Empoli ha bisogno di punti salvezza per risalire dal 19º posto. Ecco dove vedere Empoli-Milan in streaming e TV.

Nella prima giornata di campionato del nuovo anno, e ultima del girone d’andata, il Milan scende in campo al Castellani di Empoli nel lunch match della domenica. I rossoneri vogliono tenere ben saldo il terzo posto e dare continuità ai risultati positivi delle ultime uscite. Dopo la vittoria per 4-1 contro il Cagliari in Coppa Italia che ha dato l’accesso ai quarti, la squadra di Pioli vuole chiudere bene la prima parte della stagione e dare un segnale per il girone di ritorno guardando verso la vetta anche se a distanza.

Il Milan si ritroverà di fronte ad un Empoli penultimo in classifica e con il peggior attacco della Serie A. Gli uomini guidati da Andreazzoli non vincono un match da metà novembre nello 0-1 allo stadio Maradona contro il Napoli. L’ultima vittoria tra le mura amiche, l’unica finora in campionato, risale a fine settembre contro la Salernitana. L’Empoli è costretto a cambiare marcia per uscire dalle zone calde della classifica e proverà in tutti i modi a mettere il bastone tra le ruote dei rossoneri.

Ecco dove guardare Empoli-Milan

Il lunch match della domenica tra Empoli e Milan, ultima gara del girone d’andata della Serie A, sarà visibile in streaming su DAZN collegandosi ad una smart tv, console o qualsiasi altro dispositivo compatibile con l’app. Empoli-Milan sarà visibile anche in diretta tv su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per chi fosse abbonato sia a DAZN sia a Sky la partita sarà visibile in tv tramite l’app DAZN anche sul decoder Sky Q.

Le probabili formazioni

Il Milan di Pioli fa prima a fare la conta dei presenti invece che degli assenti. Ai numerosi infortunati si aggiungono le assenze di Bennacer e Chukwueze per la Coppa d’Africa. A centrocampo convocato il ristabilito Musah. A guidare l’attacco sarà Giroud dopo aver ceduto il posto a Jovic in Coppa Italia.

L’Empoli scenderà in campo con la sua difesa a quattro e con il ballottaggio a sinistra tra Ismajli e Bereszynski. In attacco ci sarà il duo Caputo-Cambiaghi con alle spalle uno tra Maldini e Baldanzi.

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi; Walukiewicz; Luperto; Ismajli; Fazzini; Grassi; Maleh; Maldini; Caputo; Cambiaghi; All. Andreazzoli

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria; Kjaer; Theo Hernandez; Florenzi; Reijnders; Adli; Pulisic; Loftus-Cheek; Leao; Giroud; All. Pioli