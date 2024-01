“È una schifezza”: furia Andreazzoli sul VAR, esplode il caos dopo Empoli-Milan

Esplode la furia di Aurelio Andreazzoli. A seguito della sconfitta del suo Empoli contro il Milan, il tecnico si è scagliato contro il VAR.

Non c’è pace per il VAR. Dopo gli episodi controversi di ieri, arrivano altre polemiche sulla moviola sul regolamento arbitrale. Il nuovo protagonista a scagliarsi contro la tecnologia è stato Aurelio Andreazzoli.

Il tecnico dell’Empoli ha mandato una forte invettiva contro il regolamento VAR a seguito della pesante sconfitta della sua squadre inflitta dal Milan (0-3 firmato Loftus-Cheek, Giroud e Chaka Traorè).

In conferenza stampa l’allenatore dei toscani si è scagliato contro il “Video Assistant Referee” come di seguito:

“Lo dico per il regolamento: è diventato una schifezza, un polpastrello che pregiudica l’andamento di una squadra. C’è volontarietà? È la regola, ci vuole quella. Io non l’ho nemmeno rivista. È una schifezza, si parla solo di sto c***o di VAR. Gli arbitri sono in un meccanismo del c***o, non ce l’ho con loro.”