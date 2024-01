Empoli-Milan, le probabili formazioni: esclusione a sorpresa in attacco

Empoli-Milan si disputerà domani, domenica 7 gennaio, nel lunch match: rossoneri a caccia della conferma del terzo posto.

Il Milan di Stefano Pioli chiuderà il proprio girone d’andata lontano da San Siro, ad Empoli: rossoneri e toscani scenderanno in campo domenica 7 gennaio alle ore 12:30, nel lunch match di giornata. Una sfida che sulla carta può apparire semplice per la formazione rossonera, ma che in realtà può presentare numerose insidie, vista la volontà da parte della squadra di Andreazzoli di uscire dalla zona retrocessione.

Empoli-Milan, Pioli ha deciso: chi rimane fuori.

Con una vittoria, i rossoneri possono consolidare il terzo posto, dopo il pareggio del Bologna e la sconfitta della Fiorentina, in attesa di venire a conoscenza del risultato del Napoli e di Roma-Atalanta.

Per la partita contro l’Empoli, Stefano Pioli tornerà a schierare Maignan tra i pali, dopo che il tecnico rossonero aveva schierato dal primo minuto Mirante nel match di Coppa Italia. In difesa, il rientrato Gabbia si accomoderà con ogni probabilità in panchina, confermando ancora una volta Theo Hernandez difensore centrale.

A centrocampo, Adli potrebbe ritrovare la titolarità in Campionato dopo buona la prestazione in Coppa contro il Cagliari, mentre in attacco Pioli cambia tutto e torna a schierare il suo tridente tipo Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, dietro a Giroud, lasciando in panchina Jovic. Questa la probabile formazione rossonera:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Theo Hernandez, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All: Pioli.